وزير المالية: تأمين السلع والطاقة أولوية.. والحكومة ترفع مخصصات الموازنة لمواجهة أي تداعيات إقليمية

قدّم الإعلامي نشأت الديهي فعاليات المنتدى الثقافي الأول لـ حزب الجبهة الوطنية، موجهًا الشكر لقيادات الحزب على تنظيم الحدث الذي يناقش تداعيات الأوضاع الإقليمية والتحديات الاقتصادية الراهنة.

وخلال كلمته، دعا الديهي عددًا من الوزراء للمشاركة في الجلسة النقاشية، بينهم شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كجوك وزير المالية، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد وزير المالية أن الحكومة فعّلت مجموعة من المحاور الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة، في مقدمتها ضمان توافر السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن تأمين الأسواق وتوفير المنتجات يمثل أولوية رئيسية للدولة.

وأوضح أن الحكومة تعمل كذلك على ضمان توافر مستلزمات الإنتاج لدعم حركة الاستثمار واستمرار دوران عجلة الإنتاج، إلى جانب اتباع سياسة واضحة لترشيد الإنفاق العام، من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة.

وأشار إلى أن الدولة تركز على توجيه الإنفاق إلى القطاعات الأكثر أهمية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والغذاء، إضافة إلى قطاعات الصحة والأدوية والتموين، مع تأجيل أو إعادة تقييم بعض بنود الإنفاق غير الضرورية في المرحلة الحالية.

وأضاف أن الحكومة قامت بزيادة المخصصات المالية داخل الموازنة العامة بما يسمح بالتحرك السريع إذا ما ظهرت تداعيات خطيرة نتيجة الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة ولن يتم التراجع عنه.

وشدّد وزير المالية على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان انتظام حركة الإنتاج وتوفير مستلزمات التشغيل، إلى جانب دعم قطاعات الصحة والتعليم التي تحظى بانحياز واضح من الحكومة في سياساتها المالية والتنموية.