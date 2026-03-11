قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 23 رمضان
القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فجميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
رزان جمال: أرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان.. وفيلم الأسد سيجمعني معه
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة لاكورنيا
رزان جمال تكشف لـ رامز جلال: «نفسي أغنّي مع شيرين»
بيراميدز يخوض أولي تدريباته في العاصمة المغربية الرباط
عمرو الليثي: السعادة الحقيقية في الرضا.. وطفلة تعطي درسًا مؤثرًا في معنى النِعَم
رسميا 5 أيام إجازة لـ "عيد الفطر".. إليكم الموعد بالتفصيل
الزراعة تطلق مبادرة لتأهيل الشباب من ذوي الهمم اقتصاديا
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
برلمان

تحركات برلمانية مكثفة لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

كثّف عدد من أعضاء  مجلس النواب تحركاتهم الرقابية تجاه الحكومة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية، عبر توجيه أسئلة عاجلة وتقديم طلبات إحاطة شملت ملفات اقتصادية واجتماعية حساسة. وتتراوح هذه التحركات بين متابعة سياسات التحوط لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة والغذاء، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى حماية أوضاع العمالة المصرية في دول الخليج في ظل الأزمات العسكرية بالمنطقة.

وتعكس هذه المبادرات البرلمانية تزايد القلق من انعكاسات التطورات الدولية على الاقتصاد الوطني وسوق العمل، مع التأكيد على أهمية تعزيز العدالة الوظيفية للعاملين في القطاعات الحيوية، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.

مطالب بالتحوط الاقتصادي


وجّه النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، سؤالًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والبترول حول سياسات التحوط وإدارة مخاطر تقلبات أسعار الطاقة والغذاء، مشددًا على ضرورة استعداد اقتصادي استباقي لمواجهة أي موجة تضخمية محتملة وشرح آليات الحكومة في حماية الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد الكلي.

مطالب بتوضيح آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور


من جانبه، قدّم النائب حسام حسن، طلب إحاطة لوزيرة الإسكان بشأن عدم ضم فروق الحد الأدنى للأجر إلى المرتب الشهري للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، محذرًا من الآثار المالية والتأمينية لهذه الممارسات، ومطالبًا بتوحيد آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور بما يحفظ حقوق العاملين.

تحذيرات من تداعيات التوترات الإقليمية على العمالة المصرية


كما تقدّم النائب سمير البيومي بطلب إحاطة حول تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على العمالة المصرية في دول الخليج، مؤكدًا أن أي اضطراب طويل الأمد قد ينعكس سلبًا على نحو 8 ملايين مصري، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، داعيًا الحكومة لوضع خطة طوارئ واستباقية لحماية العمالة وتحليل الآثار الاقتصادية المحتملة.

تحركات برلمانية مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية التقلبات الاقتصادية العالمية

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

مرتبات شهر مارس 2026

زيادة المرتبات

مشغولات ذهبية

وزير التربية والتعليم

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

جيهان الشماشرجي

ختام الأسبوع الدعوي الـ20 في جامعة العاصمة

ندوة البحوث الإسلامية تناقش دور الإعلام المعاصر في تشكيل وعي الشباب

مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية

مدير شئون القرآن بالمعاهد الأزهرية يرد على شبهة إنكار فرضية الحجاب

الجامع الأزهر يواصل عقد ملتقى رياض الصائمين

الجامع الأزهر يواصل عقد ملتقى رياض الصائمين.. ويناقش أثر الإيمان في رقي الأمة

بالصور

هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

محافظ الشرقية يفاجئ مواقف سيارات الأجرة العمومية بالأحرار للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة|صور

لعزومة بسيطة.. طريقة عمل دجاج كريسبي محشي جبنة

الجلوكوما .. مرض العين الصامت قد يسرق البصر دون إنذار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

