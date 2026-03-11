المفوضية الأوروبية تفتح إجراء مخالفة ضد اليونان بسبب تلوث الهواء

أطلقت المفوضية الأوروبية إجراء مخالفة ضد اليونان لعدم تحديث برنامجها الوطني للحد من تلوث الهواء كما يقتضي قانون الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها أرسلت خطاب إخطار رسمي إلى اليونان لعدم تقديم خطة محدثة بموجب توجيه حدود الانبعاثات الوطنية، الذي يهدف بدوره إلى خفض انبعاثات الملوثات الجوية الرئيسية في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ويحدد هذا التوجيه أهدافا وطنية لخفض انبعاثات عدد من الملوثات الجوية، يتعين تحقيقها سنويا بين عامي 2020 و2029، على أن تدخل أهداف أكثر طموحا حيز التنفيذ اعتبارا من 2030. كما يفرض على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتماد برامج وطنية لمكافحة تلوث الهواء تتضمن الإجراءات اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات.

وبموجب القواعد، يجب على الدول تحديث هذه البرامج مرة واحدة على الأقل كل أربع سنوات لإظهار التقدم في تنفيذ التدابير والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

وأضافت المفوضية أن اليونان لم تقدم التحديث المطلوب "رغم توجيه عدة تذكيرات". ولدى اليونان الآن مهلة شهرين للرد ومعالجة القضايا التي أُثيرت.