فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تفتح إجراء مخالفة ضد اليونان بسبب تلوث الهواء

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
أ ش أ

أطلقت المفوضية الأوروبية إجراء مخالفة ضد اليونان لعدم تحديث برنامجها الوطني للحد من تلوث الهواء كما يقتضي قانون الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها أرسلت خطاب إخطار رسمي إلى اليونان لعدم تقديم خطة محدثة بموجب توجيه حدود الانبعاثات الوطنية، الذي يهدف بدوره إلى خفض انبعاثات الملوثات الجوية الرئيسية في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ويحدد هذا التوجيه أهدافا وطنية لخفض انبعاثات عدد من الملوثات الجوية، يتعين تحقيقها سنويا بين عامي 2020 و2029، على أن تدخل أهداف أكثر طموحا حيز التنفيذ اعتبارا من 2030. كما يفرض على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتماد برامج وطنية لمكافحة تلوث الهواء تتضمن الإجراءات اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات.

وبموجب القواعد، يجب على الدول تحديث هذه البرامج مرة واحدة على الأقل كل أربع سنوات لإظهار التقدم في تنفيذ التدابير والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

وأضافت المفوضية أن اليونان لم تقدم التحديث المطلوب "رغم توجيه عدة تذكيرات". ولدى اليونان الآن مهلة شهرين للرد ومعالجة القضايا التي أُثيرت.

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

