الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، وقوع 18 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في إيران منذ بدء الحرب الأمريكية والإسرائيلية على البلاد في 28 فبراير، وأسفر ذلك عن وفاة ثمانية من العاملين في القطاع الصحي.

وفي بيان رسمي، شددت المنظمة على أن هذه الهجمات لا تؤدي إلى فقدان الأرواح فقط، بل تحرم السكان من الحصول على الرعاية الطبية في وقت حرج، مؤكدة ضرورة حماية العاملين في الصحة والمرضى والمستشفيات بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأضافت المنظمة أن لبنان شهد خلال نفس الفترة 25 هجومًا على مراكز الرعاية الصحية، ما أودى بحياة 16 شخصًا وأصاب 29 آخرين.

كما أشارت المنظمة إلى أن النزوح في إيران تجاوز 100 ألف شخص، بينما وصل في لبنان إلى نحو 700 ألف، ويعيش العديد منهم في مبان مكتظة تفتقر إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، ما يزيد خطر انتشار الأمراض التنفسية والإسهال، خصوصًا بين النساء والأطفال.