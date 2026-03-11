أدعية ليلة القدر.. احرص عليها لصلاح الحال والهداية وتيسير الأمور

أدعية ليلة القدر.. ميز الله عز وجل العشر الأواخر من شهر رمضان بليلة القدر ولم يحدد وقتها حتى يجتهد المسلمين في العبادة، وتعتبر ليلة القدر فرصة إلهية استثنائية لا تتكرر إلا مرة واحدة في العام، فهي الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم، وهي الليلة التي تعادل في فضلها عبادة أكثر من ثلاث وثمانين سنة. يقف العبد في هذه الليلة بين يدي خالقه، يرجو رحمته ويخشى عذابه، متمسكاً بسلاح الدعاء الذي هو مخ العبادة.

إنها الليلة التي تتنزل فيها الملائكة لتسمع تضرع المصلين وتؤمن على دعائهم، فالسعيد من اغتنم ساعات هذه الليلة بالذكر والدعاء، والشقي من حُرم خيرها.

أدعية ليلة القدر

لقد كان النبي ﷺ وأصحابه والتابعين يجتهدون في الدعاء بكل ما تجود به الأنفس، وإليك باقة موسعة جداً من الأدعية المقسمة لتناسب كل حاجة:

أدعية المغفرة والعتق من النار

"اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني".

"اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير".

"اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك".

"ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم".

"اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي".

"اللهم إن ذنوبي لم تبقِ لي وجهاً عندك، ولكن كرمك لم يترك لي باباً إلا بابك، فاعفُ عني يا أرحم الراحمين".

أدعية الهداية وصلاح الحال:

"يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين".

"اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي سمعي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً، ومن فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، ومن أمامي نوراً، ومن خلفي نوراً، واجعل لي نوراً".

"اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً".

"اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه".

"اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك".

"اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين".



أدعية ليلة القدر للرزق وقضاء الحوائج

"اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك".

"اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت".

"اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً".

"اللهم صب علينا الخير صباً، ولا تجعل عيشنا كداً".

"اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أن تقضي حاجتي وتجبر خاطري".

أدعية للوالدين والذرية والمسلمين:

"ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً".

"رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء".

"اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيراً، واجعل مثواهما الفردوس الأعلى من الجنة".

"اللهم أصلح شباب المسلمين، واستر نساء المسلمين، واحفظ بلاد المسلمين من كل سوء".

"اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وكن لهم عوناً ونصيراً".

علامات ليلة القدر

لأن ليلة القدر ليلة استثنائية، فقد ميزها الله ببعض العلامات الكونية والروحية ليتلمسها المؤمنون:

العلامة في صبيحتها (الأكيدة) تشرق الشمس في اليوم التالي لليلة القدر بيضاء نقية بلا شعاع، تشبه القمر في نوره، وذلك لكثرة الملائكة التي كانت تملأ الأرض وتحجب ضوء الشمس بصعودها.

صفاء الليلة واعتدالها تكون ليلة القدر لا حارة ولا باردة، بل يتسم جوها بالاعتدال واللطافة، وتوصف بأنها ليلة طلقة بلجة.

السكينة الكونية تهدأ الرياح وتسكن الأجواء، ويشعر المسلم بطمأنينة غير عادية في قلبه، وإقبال كبير على العبادة لا يجده في غيرها.



نورانية خاصة ذكر بعض الصالحين أن الأرض تكون فيها أكثر إشراقاً، والليل يكون منيراً بغير ضوء القمر المعتاد، وهو نور معنوي يدركه المخلصون.

قوة الإيمان والخشوع من علاماتها الشخصية أن يوفق العبد فيها لدعاء لم يكن يخطط له، أو يبكي بخشوع لم يعهده من قبل، فهذا توفيق من الله لشهود فضل الليلة.