ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، وكيل وزارة التموين، حملات تموينية مكبرة بمراكز المحمودية وشبراخيت والنوبارية، في إطار استمرار تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، ومتابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز، للتأكد من انتظام العمل بها وتوافر الأرصدة والالتزام بالأسعار والضوابط المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن ضبط محطة وقود بالنوبارية لتجميعها 3467 لتر سولار بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية بإحدى محطات التموين، مع المرور على عدة محطات للوقود ومستودعات الغاز للتأكد من توافر الأرصدة والالتزام بالأسعار الرسمية.

بمركز المحمودية، تم ضبط محطة وقود لقيامها بالكشط والتلاعب في سجل "21 مواد بترولية" وتم التحفظ على السجل، كما تم ضبط محطة وقود لتعطيل جهاز قياس الأرصدة (ATG)، بالإضافة إلى ضبط محطة وقود لعدم وجود مقاس وعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية بالمحطة.

كما تم ضبط محطة وقود بشبراخيت لتجميعها 500 لتر سولار للبيع بالسوق السوداء، وتحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، ومحضر عدم تقديم الاخطار الشهري لإحدى ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي بكافة مدن ومراكز المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مع والتصدي بكل حزم لأي ممارسات تضر بالمواطنين.