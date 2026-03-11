قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثغرة خطيرة تفتح الباب لاختراق ملايين الهواتف حول العالم.. ما القصة؟
«القومي للمرأة»: مصر ماضية بثبات نحو تحقيق الوصول الكامل إلى العدالة للنساء والفتيات | صور
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، وكيل وزارة التموين، حملات تموينية مكبرة بمراكز المحمودية وشبراخيت والنوبارية، في إطار استمرار تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، ومتابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز، للتأكد من انتظام العمل بها وتوافر الأرصدة والالتزام بالأسعار والضوابط المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن ضبط محطة وقود بالنوبارية لتجميعها 3467 لتر سولار بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية بإحدى محطات التموين، مع المرور على عدة محطات للوقود ومستودعات الغاز للتأكد من توافر الأرصدة والالتزام بالأسعار الرسمية.

بمركز المحمودية، تم ضبط محطة وقود لقيامها بالكشط والتلاعب في سجل "21 مواد بترولية" وتم التحفظ على السجل، كما تم ضبط محطة وقود لتعطيل جهاز قياس الأرصدة (ATG)، بالإضافة إلى ضبط محطة وقود لعدم وجود مقاس وعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية بالمحطة.

كما تم ضبط محطة وقود بشبراخيت لتجميعها 500 لتر سولار للبيع بالسوق السوداء، وتحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، ومحضر عدم تقديم الاخطار الشهري لإحدى ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي بكافة مدن ومراكز المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مع والتصدي بكل حزم لأي ممارسات تضر بالمواطنين.

البحيرة محافظة البحيرة تموين البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

هاني شاكر

بعد شائعة وفاته.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

ترشيحاتنا

رئيسة المجلس القومي للمرأة عقدت اجتماعًا ثنائيًا مع وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

دعم جهود تمكين المرأة.. رئيسة القومي للمرأة تلتقي بوزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن

"الزراعة" تطلق سلسلة من المدارس الحقلية في محافظات الدلتا

"الزراعة" تطلق سلسلة من المدارس الحقلية لتعزيز إنتاجية القمح

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بالصور

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

يحميك من أمراض خطيرة.. تناول التين المجفف

يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف

فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد