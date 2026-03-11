النائب أيمن محسب يشيد بجهود الدولة في متابعة أوضاع المصريين المقيمين بدول الخليج

أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لمتابعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين والعالقين في عدد من دول المنطقة، في ظل التطورات العسكرية والتوترات الإقليمية الأخيرة، مؤكدا أن التحرك السريع لوزارة الخارجية يعكس نهج الدولة القائم على حماية مواطنيها في الداخل والخارج.

وقال "محسب" إن المتابعة اليومية التي يجريها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في دول الخليج والأردن والعراق تمثل نموذجا واضحا لحرص الدولة على الاطمئنان المستمر على أوضاع الجاليات المصرية، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، والتي قد تؤثر على حركة السفر والتنقل.

وأوضح عضو مجلس النواب أن توجيهات وزير الخارجية للبعثات المصرية بالعمل على مدار الساعة لتلقي استفسارات المواطنين وتقديم الدعم القنصلي اللازم لهم، تعكس إدراك الدولة لحجم القلق الذي قد يشعر به المواطنون في الخارج خلال فترات التصعيد، مشيرا إلى أن سرعة التواصل مع المواطنين وتقديم المعلومات الدقيقة لهم يعدان عنصرين أساسيين في إدارة الأزمات.

وأكد "محسب" أن التحركات التي تقوم بها وزارة الخارجية لتسهيل عودة المواطنين المصريين العالقين في بعض الدول العربية، سواء كانوا في رحلات ترانزيت أو سياحة، تمثل خطوة مهمة لضمان عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن، لافتا إلى أن التنسيق مع شركات الطيران المختلفة ومتابعة عمليات الإجلاء بشكل مستمر يعكس مستوى عال من التنظيم والاستجابة السريعة.

وأضاف أن الدولة المصرية أثبتت في العديد من المواقف السابقة قدرتها على التعامل مع الأزمات الإقليمية بما يضمن حماية مواطنيها، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو التحركات القنصلية، مؤكدا أن الجالية المصرية في الخارج تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية التي تضع سلامة المصريين في مقدمة أولوياتها.

وشدد النائب أيمن محسب على أهمية استمرار متابعة أوضاع المصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات في بعض مناطق الشرق الأوسط، مطالبا بزيادة قنوات التواصل المباشر مع الجاليات المصرية في مختلف الدول، وتكثيف حملات التوعية والإرشادات القنصلية للمواطنين بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ.