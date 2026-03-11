مناقشة برلمانية لآثار تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

أعلن النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة بالمجلس ستناقش يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2026 طلبات الإحاطة المقدمة بشأن الآثار العملية والاجتماعية والإنسانية المترتبة على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وأوضح سليمان أن مناقشة طلبات الإحاطة تأتي في ضوء ما أثير خلال الفترة الماضية حول تداعيات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وما ترتب عليه من فصل عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له بعد إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات.

وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية أن الدولة المصرية تتبنى موقفًا حاسمًا في مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري حفاظًا على كفاءة العمل وسلامة المواطنين، إلا أن ذلك يجب أن يقترن بضمانات واضحة للعدالة والدقة في إجراءات التحليل والفحص، بما يمنع وقوع أي أخطاء قد تؤدي إلى الإضرار بالعاملين دون وجه حق.

وأشار سليمان إلى أن الدور الرقابي لمجلس النواب يقتضي متابعة كيفية تنفيذ القوانين على أرض الواقع، والتأكد من أن التطبيق يتم وفق معايير علمية دقيقة وإجراءات عادلة تكفل تحقيق أهداف القانون دون الإضرار بحقوق المواطنين.

وشدد النائب أشرف سعد سليمان على أن مناقشة هذا الملف داخل لجنة القوى العاملة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وصون حقوق العاملين، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى رؤية الحكومة والجهات المختصة لضمان التطبيق السليم للقانون بما يحقق المصلحة الجميع.