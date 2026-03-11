بحضور وزير الصحة ونواب وشخصيات عامة.. مجدي مرشد يجمع قيادات سياسية وبرلمانية في حفل سحور

نظم الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، حفل سحور بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في أجواء عكست روح التواصل والتلاقي بين مختلف القوى السياسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الأسبق، والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب محمد عمران الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية ورئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، والنائب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ومحمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى جانب عدد من قيادات قطاع الصحة، منهم الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور عمر قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

كما شارك في السحور عدد من القيادات الحزبية والبرلمانية، من بينهم الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والنائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع.

وحضر كذلك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم النواب ضياء داود، وأحمد دياب، وخالد عبدالمولى، وأيمن حامد، وأحمد علاء، وكريم بدر، وأحمد أباظة، وسليمان وهدان، وأحمد بلال البرلسي، وعمر صدقي، ومصطفى بكري، إلى جانب اللواء مصطفى الباز، واللواء خالد سعيد، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء.

وأعرب الدكتور مجدي مرشد عن سعادته بحضور هذه النخبة من الوزراء والقيادات السياسية والبرلمانية، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس روح التوافق والتواصل بين مختلف القوى الوطنية. وأضاف أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين جميع أبناء الشعب المصري