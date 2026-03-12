قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تعاون «مصري - ألماني» لفتح أبواب العمل الدولي أمام خريجي المدارس الفنية | تفاصيل

صندوق تطوير التعليم
صندوق تطوير التعليم
نهلة الشربيني

وقّع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة في مصر، وشركة «دي إنترناشيونال»، بهدف تأهيل الكوادر الشابة من خريجي المدارس الفنية ومؤسسات التعليم العالي في مصر وفق معايير دولية، بما يعزز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل الدولي، وعلى رأسه السوق الألماني.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز جودة التعليم الفني والتدريب المهني، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل العالمي، وإتاحة فرص تدريب مهني وتدريب عملي للشباب المصري في الخارج، مع إعدادهم ثقافيًا ولغويًا بما يضمن قدرتهم على الاندماج الإيجابي في بيئات العمل الدولية وتمثيل مصر بصورة مشرفة.

وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير برامج تدريب وتأهيل متكاملة تضمن رفع كفاءة الخريجين وإكسابهم المهارات الفنية واللغوية والثقافية المطلوبة، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء مسار مؤسسي لتأهيل الشباب المصري للعمل في الأسواق الدولية وفقًا للمعايير المهنية العالمية.

وأضافت، في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أن البروتوكول يستهدف خريجي المدارس الفنية ومؤسسات التعليم العالي في مصر الذين يتطلعون للحصول على فرص تدريب مهني أو تدريب عملي في ألمانيا. ويتيح البرنامج للمرشحين الحصول على شهادات ورخص مهنية دولية في التخصصات ذات الأولوية، إلى جانب برامج تأهيل لغوي وثقافي واجتماعي، بما يساعدهم على الاندماج في بيئات العمل الدولية والتعامل مع الثقافات المختلفة، ليكونوا خير واجهة للدولة المصرية في الخارج.

وأوضحت «شرف» أن التقديم للبرنامج سيتم عبر بوابة إلكترونية مخصصة، حيث يتقدم خريجو المدارس الفنية أو مؤسسات التعليم العالي الحاصلون على شهادة التخرج الرسمية وفق المناهج المتقدمة. وسيتم الإعلان عن فتح باب التقديم بشكل مشترك بين الصندوق و«دي إنترناشيونال» في وقت لاحق، يعقبه تنظيم عدد من الجلسات التعريفية للمرشحين وفقًا لتخصصاتهم القطاعية، بهدف تعريفهم بمتطلبات البرنامج ومساراته المهنية.

من جانبها، أكدت مارين دياله شيلشمدت، الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، أن المرشحين الذين يجتازون مرحلة الاختيار المبدئي سيخضعون لاختبار تقييمي يجريه مركز الكفاءة التابع لغرفة التجارة والصناعة الألمانية و«دي إنترناشيونال»، ويتضمن جزءًا نظريًا وآخر عمليًا. ويتيح اجتياز هذا الاختبار والحصول على شهادة AHK، إلى جانب الشهادات التعليمية الرسمية، للمرشح الحصول على اعتراف جزئي بالمؤهلات في ألمانيا.

وأضافت أن المرشحين الذين يجتازون الاختبارات سيتم إلحاقهم ببرنامج إعداد لغوي وثقافي مكثف يهدف إلى رفع مستوى اللغة الألمانية لديهم إلى مستويات تتراوح بين A2 وB2 وفق الإطار الأوروبي المرجعي للغات. كما ستقدم الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة و«دي إنترناشيونال» ثلاث منح دراسية لأفضل المتقدمين الذين يجتازون مرحلة الاختيار المبدئي، لتغطية تكاليف دورات اللغة المقدمة من الجهات التدريبية.

واختتمت الدكتورة رشا سعد شرف بالتأكيد على أن هذا التعاون يعكس التزام صندوق تطوير التعليم بدعم مسارات التعليم الفني والتدريب المهني، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري لاكتساب الخبرات الدولية، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

