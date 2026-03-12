قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
هل يمكن أن تأتي ليلة القدر في ليلة زوجية من العشر الأواخر؟
إسرائيل تعلن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في القدس ورامات غان
موعد أذان الفجر اليوم 22 رمضان 2026 في مصر ووقت السحور والإمساك
الحرس الثوري: نفذنا عملية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل
حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

رباب الهواري


أعرب حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق عن استيائه الشديد من مستوى الفريق عقب الخسارة أمام نادي إنبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.


وأقيمت المباراة على ملعب استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل بين الفريقين، حيث نجح الفريق البترولي في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة بعد أداء منظم واستغلال واضح لأخطاء الزمالك.

توتر واضح في أداء لاعبي الزمالك
وخلال تصريحاته عبر قناة On Sport، أكد حازم إمام أن الزمالك دخل المباراة وهو يعاني من حالة توتر واضحة منذ الدقائق الأولى. وأوضح أن معظم اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم الفني المعتاد، وهو ما انعكس بشكل سلبي على أداء الفريق طوال اللقاء.

وأضاف أن خسارة النادي الأهلي قبل أيام كان من المفترض أن تمنح لاعبي الزمالك دافعًا أكبر لتحقيق الفوز وتوسيع الفارق، إلا أن العكس هو ما حدث، حيث ظهر الفريق بشكل متوتر وغير منظم داخل الملعب.

مشكلات فنية في خط الوسط والهجوم
وأشار إمام إلى أن الفريق يعاني من مشكلة واضحة في عملية تدوير الكرة والتحكم في إيقاع اللعب، موضحًا أن بعض اللاعبين لم يقدموا الأداء المتوقع منهم، وعلى رأسهم محمد إبراهيم الذي لم يظهر بمستواه المعروف خلال المباراة.

كما أكد أن فريق إنبي كان قريبًا من تسجيل أكثر من هدف، مستغلًا المساحات الكبيرة التي ظهرت في دفاع الزمالك، وهو ما كاد أن يكلف الفريق خسارة أكبر من هدف واحد.

الضغط يؤثر على أداء الزمالك
واختتم حازم إمام تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الزمالك يقدمون مستويات جيدة عندما لا يكون عليهم ضغط كبير أو توقعات مرتفعة، لكن مع تزايد الحديث عن المنافسة على لقب الدوري خلال المباراتين الأخيرتين، ظهر التوتر بوضوح على الأداء.

وشدد على أن هناك فارقًا في التعامل مع الضغوط بين الزمالك من جهة، وكل من الأهلي وبيراميدز من جهة أخرى، مؤكدًا أن تلك النقطة تحتاج إلى معالجة سريعة إذا أراد الفريق الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

