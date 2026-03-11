إنبي يهدر ركلة جزاء أمام الزمالك في الشوط الأول

أهدر إنبي الهدف الثاني امام الزمالك من عمر الشوط الاول، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا في ختام الدور الاول ضمن منافسات الدوري المصري.

وأضاع إنبي ركلة جزاء في الدقيقة 37 ، عن طريق كالوشا.

وجاء هدف انبي في الدقيقة 18، عن طريق احمد العجوز من علامة جزاء.

وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح إنبي عن طريق علي محمود مرت بجوار المرمى في الدقيقة الثالثة.

وأعترض لاعبي الزمالك علي عدم إحتساب ركلة جزاء أمام إنبي في الدقيقة 7.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبرهيم.

خط الوسط: أحمد ربيع - أحمد فتوح – محمد السيد - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي والسيد أسامة وبارون أوشينج ويوسف وائل "فرنسي" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وآدم كايد وشيكو بانزا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.