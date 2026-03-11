بعد ضرب ريال مدريد مانشستر سيتي بثنائية.. أمير هشام يشيد بـ «فالفيردي»

أشاد الإعلامي أمير هشام بنجم ريال مدريد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي بعد تقدم فريق مدريد الإسباني على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدفين دون رد.

وكتب أمير هشام عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "إيه فالفيردي ده ".



تقدّم فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدفين دون رد، في أول نصف ساعة، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وجاءت ثنائية ريال مدريد عن طريق الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقتين 20، 27.

تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت الكسندر أرنولد، أنطونيو روديجير، دين هويسن، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، تياجو بيتارش، إبراهيم دياز، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نيكو أورايلي، عبد القادر خوسانوف، دياز، مارك جيهي.

خط الوسط: رودري هيرنانديز، برناردو سيلفا، سافينيو، جيريمي دوكو، أنطوان سيمنيو.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.