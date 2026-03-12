قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
هل يمكن أن تأتي ليلة القدر في ليلة زوجية من العشر الأواخر؟
إسرائيل تعلن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في القدس ورامات غان
موعد أذان الفجر اليوم 22 رمضان 2026 في مصر ووقت السحور والإمساك
الحرس الثوري: نفذنا عملية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوطة في الحراس.. الشناوي ينافس أوسة في الزواج الثاني

محمد الشناوى
محمد الشناوى
رباب الهواري

تصدرت أزمة جديدة مواقع التواصل الاجتماعي بعد إدعاءات مشجعة أهلاوية بزواجها سرا من حارس مرمى محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير خلال الساعات الأخيرة.

مشجعة أهلاوية تكشف تفاصيل الزواج السري

أعلنت رنا أحمد، وهي ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ومشجعة للنادي الأهلي، عبر حسابها على “إنستجرام” أنها كانت مرتبطة بزواج سري من محمد الشناوي.

وذكرت رنا في خاصية “الاستوري” أنها التزمت الصمت لفترة طويلة احترامًا لنفسها، رغم تعرضها لانتقادات وتعليقات سلبية من بعض المتابعين، لكنها قررت أخيرًا كشف ما وصفته بـ“الحقيقة الكاملة”.

وأكدت أن العلاقة بينها وبين حارس الأهلي لم تكن مجرد تعارف أو حديث عابر، بل تطورت إلى ارتباط وزواج تم في السر، مشيرة إلى أن أحد أصدقاء اللاعب كان شاهدًا على هذه الزيجة ويعلم تفاصيلها بالكامل.

وعود بالإعلان عن الزواج

وأوضحت رنا أن موافقتها على الزواج السري جاءت بعد أن أكد لها الشناوي أنه سيعلن عن العلاقة بعد مرور فترة من الوقت.

لكنها قالت إن الأمور تغيرت لاحقًا، حيث تعرضت لضغوط – على حد قولها – حتى تظل صامتة ولا تتحدث عن الموضوع علنًا.

وأضافت أنها عندما لوّحت بإمكانية كشف الحقيقة، تم تهديدها برفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير، الأمر الذي دفعها للتفكير في اتخاذ خطوات قانونية لحماية نفسها.

اتهامات بمحاولة إسكاتها مقابل المال

وتابعت رنا في روايتها أن شخصًا يُدعى كريم رزق، والذي قالت إنه كان مدير السوشيال ميديا السابق بالنادي الأهلي وصديقًا للاعب، تواصل معها وعرض عليها مبلغًا ماليًا مقابل التزام الصمت وعدم الحديث عن القضية.

وأكدت أنها رفضت هذا العرض، مشيرة إلى أنها تحتفظ بجميع الرسائل والمحادثات عبر “إنستجرام” و“واتساب” التي قالت إنها تثبت صحة روايتها.

كما أوضحت أنها لا تسعى لإثارة الجدل أو جذب الانتباه، وإنما تريد – بحسب تعبيرها – توضيح الحقيقة والدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي تعرضت له.

تحرك قانوني محتمل

اختتمت رنا تصريحاتها بالتأكيد على أنها تواصلت مع محاميها بالفعل، وأنها تدرس رفع دعوى قضائية للحصول على حقوقها وإثبات ما ذكرته أمام الجهات القانونية.

وأضافت أنها مستعدة لنشر الأدلة التي بحوزتها إذا اضطرت لذلك، لكنها فضّلت الاكتفاء في الوقت الحالي بما نشرته عبر خاصية “الاستوري”.

واقعة مشابهة أعادت الجدل حول زيجات اللاعبين

تأتي هذه الأزمة في وقت عاد فيه الحديث عن زيجات اللاعبين السرية بعد الجدل الذي أحاط مؤخرًا بالحارس المصري السابق محمد عبد المنصف، الذي ارتبط اسمه بزوجته الحالية الفنانة لقاء الخميسي، إلى جانب زوجته الثانية السابقة إيمان الزيدي.

وكانت إيمان الزيدي قد أثارت جدلًا واسعًا في مطلع عام 2026 عندما أعلنت انفصالها عن عبد المنصف، مؤكدة أن زواجًا “شرعيًا” جمعهما في السر لمدة سبع سنوات قبل إعلان الانفصال.

وتعيد هذه الوقائع تسليط الضوء على الجدل المتكرر حول الحياة الشخصية لنجوم كرة القدم، خاصة عندما تتحول إلى قضية رأي عام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

