السعودية تعترض طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان مصفاة رأس تنورة النفطية
وزير الآثار يستعرض أمام النواب خطة الوزارة في الترويج السياحي الفترة المقبلة
أعضاء جدد وتحديث بيانات |آخر كواليس استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2026
إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
رياضة

سأختار مصطفى شوبير.. تعليق مفاجئ من عصام الحضري بشأن محمد الشناوي

عصام الحضري
عصام الحضري

يري عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى في الكرة المصرية، أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، هو الأحق بالمشاركة في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر، على حساب محمد الشناوي.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "أنا ضد التدوير ومشاركة كل حارس مباراة وجلوسه مباراة، أنا أفضل أن يختار المدرب حارس واحد يعتمد عليه في التشكيل الأساسي بجميع المباريات".

وأضاف: "لو أنت بتسألني في الوقت الحالي، ولو أنا مدرب حراس مرمى الأهلي، سأختار مصطفى شوبير للمشاركة أساسيا، لأنه الأحق وحاليا وصل لأعلى مستوياته وهو أفضل من الشناوي حاليا وهذا ما ظهر في المباريات".

وتابع: "ما يمر به الشناوي حاليا أنا مريت به، وهو أن الجميع يتحامل عليه بعد أي هدف يسكن مرماه".

