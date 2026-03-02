سأختار مصطفى شوبير.. تعليق مفاجئ من عصام الحضري بشأن محمد الشناوي

يري عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى في الكرة المصرية، أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، هو الأحق بالمشاركة في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر، على حساب محمد الشناوي.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "أنا ضد التدوير ومشاركة كل حارس مباراة وجلوسه مباراة، أنا أفضل أن يختار المدرب حارس واحد يعتمد عليه في التشكيل الأساسي بجميع المباريات".

وأضاف: "لو أنت بتسألني في الوقت الحالي، ولو أنا مدرب حراس مرمى الأهلي، سأختار مصطفى شوبير للمشاركة أساسيا، لأنه الأحق وحاليا وصل لأعلى مستوياته وهو أفضل من الشناوي حاليا وهذا ما ظهر في المباريات".

وتابع: "ما يمر به الشناوي حاليا أنا مريت به، وهو أن الجميع يتحامل عليه بعد أي هدف يسكن مرماه".