السعودية تعترض طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان مصفاة رأس تنورة النفطية

أعلنت السعودية، يوم الاثنين، اعتراض طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان مصفاة رأس تنورة النفطية شرقي البلاد، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع، تركي المالكي، لقناة العربية.

وأوضح المالكي، أن حطاماً متساقطاً من الطائرتين المسيرتين تسبب في حريق محدود، مؤكداً عدم وقوع إصابات بين المدنيين.

ويُعدّ رأس تنورة من أكبر منشآت تكرير وتصدير النفط في العالم.

وردًا على الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران منذ يوم السبت، شنت إيران هجمات عشوائية بطائرات مسيّرة وصواريخ على دول في الشرق الأوسط والخليج، بما فيها المملكة العربية السعودية.

وقد أدانت المملكة الهجمات على أراضيها ودول الخليج المجاورة، مؤكدةً احتفاظها بحق الدفاع عن النفس، وربما الردّ.