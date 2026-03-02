قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة

إيهاب عمر

لقيت طالبة مصرعها، وأصيبت ثلاث أخريات، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل المدينة ووجود مصابين.
وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبيّن انقلاب السيارة، ما أسفر عن مصرع الطالبة فريدة م. ك (20 عامًا)، وإصابة كل من كلارا ب. و (20 عامًا) باشتباه كسر في العمود الفقري، وسهيلة ق. ع (20 عامًا) باشتباه كسر في الحوض، ورحمة ن (20 عامًا).
وتبيّن أنهن طالبات بـ جامعة أسيوط الأهلية، وتم نقلهن إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث انقلاب سيارة أسيوط مدينة أسيوط الجديدة أمن أسيوط جامعة أسيوط الأهلية

