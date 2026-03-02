اعتراف مسئول في القيادة المركزية بسقوط طائرة أمريكية بالكويت

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اعتراف عن مسؤول في القيادة المركزية الأمريكية بإسقاط طائرة أمريكية واحدة على الأقل في الكويت.

صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية كونا أنه قد أعلنت وزارة الدفاع الكويتية يوم الاثنين عن تحطم عدة طائرات حربية أمريكية في الكويت، مضيفة أن أفراد الطاقم قد أصيبوا بجروح.

ذكر “تحطمت عدة طائرات حربية أمريكية هذا الصباح. ونؤكد أن جميع أفراد الطاقم نجوا”.

وجاء في البيان: "باشرت السلطات على الفور عمليات البحث والإنقاذ، وأجلت أفراد الطاقم ونقلتهم إلى المستشفى لإجراء التقييم الطبي والعلاج"، مضيفاً أن حالتهم مستقرة.

وقال المتحدث إن سبب الحادث قيد التحقيق، وأن التنسيق المباشر جرى مع القوات الأمريكية بشأن الظروف المحيطة بالحادث وتنفيذ الإجراءات الفنية المشتركة.

انتشرت لقطات مصورة في وقت سابق من يوم الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر تحطم طائرة مقاتلة أمريكية في شمال الكويت.