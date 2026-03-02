قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة

ياسمين بدوي

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم خلال تفقده فصول الصف الأول الثانوي بمدرسة نقادة الثانوية بنين بمحافظة قنا ، حوارا مفتوحا  ، حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال حواره مع الطلاب ، على أهمية مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل والابتكار، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وسوق العمل الحديث

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى حصول الطلاب الناجحين فى مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على شهادة معتمدة في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي من جامعة هيروشيما، مشيدًا بحصول عدد كبير من الطلاب على الدرجة النهائية في مادة البرمجة، وهو ما يعكس تفاعل الطلاب ووعيهم بمفاهيم البرمجة والتطبيقات التكنولوجية.

وخلال زيارته للمدرسة، شهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبًا لتنمية مهارات معلمي مادة الرياضيات، والذي يركز على تطوير أساليب التدريس الحديثة والمهارات التخصصية المرتبطة بالمادة، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ورفع كفاءة الأداء داخل الفصول الدراسية.

وكان قد  أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، زيارة ميدانية مفاجئة إلى محافظة قنا، وذلك لمتابعة انتظام سير الدراسة والوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري بالمدارس، والاطمئنان على انضباط العملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الزيارة، على أهمية الانضباط المدرسي والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج، مشددًا على دور المعلم المحوري في العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

واستهل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني زيارته للمحافظة بزيارة مدرسة نقادة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة نقادة التعليمية، حيث تفقد عددًا من الفصول، واطلع على مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، وتابع تفاعلهم داخل الفصول، مؤكدًا أهمية إتقان هذه المهارات الأساسية بإعتبارها حجر الأساس في العملية التعليمية.

وتوجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إلى مدرسة نقادة الثانوية بنين، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

