أخبار البلد

غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم

رابط استمارة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن غداً الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026 ، آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها كانت قد اعادت فتح رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026  على موقع وزارة التربية والتعليم “بشكل استثنائي” تيسيرا على الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل.

رابط استمارة الثانوية العامة 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الان الدخول عليه من خلال الضغط على : 
https://moe-register.emis.gov.eg/login  

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، باقي طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 خلال الفترة الماضية ، بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية قبل غد الثلاثاء ، باعتبارها آخر فرصة متاحة للتسجيل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدا أن الوزارة لم تعلنه حتى الآن لا في شكل مقترح ولا في شكل صورة نهائية

وحذر  المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الثانوية العامة 2026 من الانسياق وراء أي أخبار كاذبة يتم تداولها بشكل غير رسمي عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 على فيس بوك ، كما حذر الطلاب من النسخ الوهمية التي يتم تداولها حاليا على فيس بوك عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

وشدد  المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، سيتم إعلانه في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم وسيتم إعلانه على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك ، مؤكدة أنه لا علاقة للوزارة بأي نسخ يتم تداولها لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 على صفحات غير رسمية وغير معتمدة قبل إعلانه رسمياً .

وأكد  المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرص الوزارة الشديد على أن اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بشكل متوازن يراعي مصلحة طلاب الشعب الثلاثة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي ) ، ويتيح لكل طالب الوقت الكافي للمراجعة قبل كل مادة .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. موعد البداية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول ، من المقرر أن يبدأ رسميا اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026 ، وذلك وفقا للمواعيد الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم استمارة الثانوية العامة 2026 استمارة الثانوية العامة الثانوية العامة 2026

