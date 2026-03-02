قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
الجيش الإيراني: استهدفنا سفنا حربية شمال المحيط الهندي
الرئيس القبرصي يؤكد سقوط طائرة مسيرة إيرانية في قاعدة بريطانية
وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يبحثان تطورات إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر
دار الإفتاء تحسم الجدل حول استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان
سويلم يتابع موقف استلام مصلحة الميكانيكا والكهرباء محطات الرفع لـ الدلتا الجديدة
الحرس الثوري يهدد الاحتلال وأمريكا: لن تتوقف صفارات الإنذار
أخبار العالم

الرئيس القبرصي يؤكد سقوط طائرة مسيرة إيرانية في قاعدة بريطانية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أكد الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، أن طائرة مسيرة إيرانية سقطت في قاعدة بريطانية تابعة لسلاح الجو الملكي في قبرص يوم الأحد.


 ويأتي ذلك بعد أن أفادت وزارة الدفاع البريطانية عن وقوع "هجوم مشتبه به بطائرة مسيرة" على قاعدة أكروتيري الجوية حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي (الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش).


 

ولم تسجل أي إصابات، وتعرضت القاعدة لـ"أضرار طفيفة" فقط، لكن وزارة الدفاع البريطانية أشارت إلى أنه سيتم نقل أفراد العائلات المقيمين في القاعدة إلى أماكن إقامة بديلة كإجراء احترازي.


 

وأضافت الوزارة: "إن قوات الحماية التابعة لنا في المنطقة في أعلى مستويات التأهب، وقد استجابت القاعدة للدفاع عن أفرادنا".


 

وفي هذا السياق، أكدت إدارة مناطق القواعد السيادية أنها بصدد اتخاذ ترتيبات لنقل غير الضروريين من الأفراد بشكل مؤقت بعيدا عن محطة أكروتيري الجوية، مشددة على أن هذا الإجراء الاحترازي يقتصر على النطاق العسكري للقاعدة فقط، ولا يعني ضرورة مغادرة السكان للقرية المجاورة لأكروتيري.

الرئيس القبرصي مسيرة إيرانية قاعدة بريطانية وزارة الدفاع البريطانية

