الرئيس القبرصي يؤكد سقوط طائرة مسيرة إيرانية في قاعدة بريطانية

أكد الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، أن طائرة مسيرة إيرانية سقطت في قاعدة بريطانية تابعة لسلاح الجو الملكي في قبرص يوم الأحد.



ويأتي ذلك بعد أن أفادت وزارة الدفاع البريطانية عن وقوع "هجوم مشتبه به بطائرة مسيرة" على قاعدة أكروتيري الجوية حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي (الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش).





ولم تسجل أي إصابات، وتعرضت القاعدة لـ"أضرار طفيفة" فقط، لكن وزارة الدفاع البريطانية أشارت إلى أنه سيتم نقل أفراد العائلات المقيمين في القاعدة إلى أماكن إقامة بديلة كإجراء احترازي.





وأضافت الوزارة: "إن قوات الحماية التابعة لنا في المنطقة في أعلى مستويات التأهب، وقد استجابت القاعدة للدفاع عن أفرادنا".





وفي هذا السياق، أكدت إدارة مناطق القواعد السيادية أنها بصدد اتخاذ ترتيبات لنقل غير الضروريين من الأفراد بشكل مؤقت بعيدا عن محطة أكروتيري الجوية، مشددة على أن هذا الإجراء الاحترازي يقتصر على النطاق العسكري للقاعدة فقط، ولا يعني ضرورة مغادرة السكان للقرية المجاورة لأكروتيري.