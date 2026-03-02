الحرس الثوري يهدد الاحتلال وأمريكا: لن تتوقف صفارات الإنذار

قال الحرس الثوري الإيراني إن أصوات صفارات الإنذار في "إسرائيل" لن تتوقف أبدًا، نوصي سكان الأراضي المحتلة بالابتعاد عن محيط القواعد العسكرية والمراكز الأمنية والحكومية، ومغادرتها فورًا.

كما ذكر الحرس الثوري الإيراني أن الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 4" من خلال مناورات صواريخ خيبر فتحت أبوابًا عظيمة من النار على الأراضي المحتلة.



يأتي ذلك فيما قال المدير العام لمؤسسة الشهداء في محافظة فارس الإيرانية أن 35 من أهالي المحافظة استشهدوا نتيجة الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجار في جزيرة كيش جنوبي البلاد وتعرض شيراز وكرمان لهجمات جوية.

وتصدت الدفاعات الجوية الإيرانية لعدوان في سماء مدن ماهشهر وبستك في محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وقال المسئول الإيراني علي لاريجاني أن ترامب يضحي بأموال ودماء الأمريكيين لتحقيق طموحات نتنياهو التوسعية غير المشروعة

ذكر علي لاريجاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم الاثنين، إن إيران "لن تتفاوض مع الولايات المتحدة".

ونفى لاريجاني تقارير إعلامية تفيد بأن مسؤولين إيرانيين سعوا لبدء محادثات مع إدارة ترامب عقب موجة من الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي جاءت بعد مفاوضات نووية بين طهران وواشنطن.

وأضاف لاريجاني أن "أوهام" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أغرقت الشرق الأوسط في الفوضى.

وأكد لاريجاني : "أغرق ترامب المنطقة في الفوضى بأوهامه، ويخشى الآن المزيد من الخسائر في صفوف القوات الأمريكية".