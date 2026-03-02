مفاجأة عن مشاركة عبدالله السعيد مصابا في مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف عبدالهادي محمد، وكيل أعمال عبدالله السعيد، نجم نادي الزمالك، على خوض اللاعب المباراة أمام بيراميدز مصابا وشارك لمدة 74 دقيقة تقريبا.

وكتب عبدالهادي محمد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الساعة 1 بليل في المعسكر كان عبدالله بيعمل جلسة على العضلة الضامة، وعمل واحدة تانية قبل الفطار، وكان متفق مع الدكتور إنه هياخد حقنة قبل الماتش.

وأضاف : السعيد أبلغ الجهاز الفني أنه على أي وضع هيلعب المباراة ومش هيطلع برة رغم إصابته.

الزمالك في صدارة الدوري

حسم نادي الزمالك صراع صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

وانفرد الزمالك بصدارة الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا برصيد 37 نقطة لكل منهم

ويتبقى مباراتين في الدور الأول من بطولة الدوري قبل الدخول لمرحلة التتويج بمشاركة أول 7 أندية في المسابقة.

مباريات الزمالك القادمة

يلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري - الجمعة 6 مارس - الساعة 9:30 مساء

يلعب الزمالك ضد إنبي - الأربعاء 11 مارس - الساعة 9:30 مساء