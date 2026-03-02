وزير التعليم يختبر مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة أثناء جولته بقنا|صور

شملت جولة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم بمدارس محافظة قنا ، زيارة الوزير لمدرسة نقادة القبلية الابتدائية المشتركة، لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة داخل المدرسة.

حيث تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع على كراسات الطلاب وتابع مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، وأشاد بمستواهم المتميز وما لمسه من تفاعل إيجابي داخل الفصول الدراسية.

كما توجه الوزير بالشكر إلى مدير المدرسة وهيئة التدريس، مثمنًا جهودهم في تحقيق الانضباط المدرسي وتوفير بيئة تعليمية منظمة ومحفزة للطلاب.

كما زار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال جولته اليوم ، مدرسة نقادة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة نقادة التعليمية، وتفقد عددًا من الفصول، واطلع على مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، وتابع تفاعلهم داخل الفصول، مؤكدًا أهمية إتقان هذه المهارات الأساسية بإعتبارها حجر الأساس في العملية التعليمية.

وكان قد أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، زيارة ميدانية مفاجئة إلى محافظة قنا، وذلك لمتابعة انتظام سير الدراسة والوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري بالمدارس، والاطمئنان على انضباط العملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الزيارة، على أهمية الانضباط المدرسي والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج، مشددًا على دور المعلم المحوري في العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

حوار مفتوح مع الطلاب حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

وخلال تفقده فصول الصف الأول الثانوي بإحدى المدارس اليوم ، دار حوار مفتوح بين الوزير والطلاب حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وأهمية هذه المادة في تنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل والابتكار، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وسوق العمل الحديث، مشيرًا إلى حصول الطلاب الناجحين فى هذه المادة على شهادة معتمدة في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي من جامعة هيروشيما، مشيدًا بحصول عدد كبير من الطلاب على الدرجة النهائية في مادة البرمجة، وهو ما يعكس تفاعل الطلاب ووعيهم بمفاهيم البرمجة والتطبيقات التكنولوجية.

وخلال زيارته للمدرسة، شهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبًا لتنمية مهارات معلمي مادة الرياضيات، والذي يركز على تطوير أساليب التدريس الحديثة والمهارات التخصصية المرتبطة بالمادة، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ورفع كفاءة الأداء داخل الفصول الدراسية.