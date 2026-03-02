قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير التعليم يختبر مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة أثناء جولته بقنا|صور

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

شملت جولة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم بمدارس محافظة قنا ، زيارة الوزير لمدرسة نقادة القبلية الابتدائية المشتركة، لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة داخل المدرسة.

حيث تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع على كراسات الطلاب وتابع مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، وأشاد بمستواهم المتميز وما لمسه من تفاعل إيجابي داخل الفصول الدراسية.

كما توجه الوزير بالشكر إلى مدير المدرسة وهيئة التدريس، مثمنًا جهودهم في تحقيق الانضباط المدرسي وتوفير بيئة تعليمية منظمة ومحفزة للطلاب.

كما زار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال جولته اليوم ، مدرسة نقادة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة نقادة التعليمية، وتفقد عددًا من الفصول، واطلع على مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، وتابع تفاعلهم داخل الفصول، مؤكدًا أهمية إتقان هذه المهارات الأساسية بإعتبارها حجر الأساس في العملية التعليمية.

وكان قد  أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، زيارة ميدانية مفاجئة إلى محافظة قنا، وذلك لمتابعة انتظام سير الدراسة والوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري بالمدارس، والاطمئنان على انضباط العملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الزيارة، على أهمية الانضباط المدرسي والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج، مشددًا على دور المعلم المحوري في العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

حوار مفتوح مع الطلاب حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

وخلال تفقده فصول الصف الأول الثانوي بإحدى المدارس اليوم ، دار حوار مفتوح بين الوزير والطلاب حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وأهمية هذه المادة في تنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل والابتكار، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وسوق العمل الحديث، مشيرًا إلى حصول الطلاب الناجحين فى هذه المادة على شهادة معتمدة في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي من جامعة هيروشيما، مشيدًا بحصول عدد كبير من الطلاب على الدرجة النهائية في مادة البرمجة، وهو ما يعكس تفاعل الطلاب ووعيهم بمفاهيم البرمجة والتطبيقات التكنولوجية.

وخلال زيارته للمدرسة، شهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبًا لتنمية مهارات معلمي مادة الرياضيات، والذي يركز على تطوير أساليب التدريس الحديثة والمهارات التخصصية المرتبطة بالمادة، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ورفع كفاءة الأداء داخل الفصول الدراسية.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم جولة محافظة قنا

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

متى تبدأ عدة المطلقة بحكم قضائي بعد استئناف الزوج ؟

متى تبدأ عدة المطلقة بحكم قضائي بعد استئناف الزوج ؟ أزهري يجيب

وزارة الأوقاف

الأولوية لرواد المسجد الدائمين.. الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف في العشر الأواخر

اوقات الصلاة اليوم الثانى عشر من رمضان

أوقات الصلاة اليوم الثانى عشر من رمضان فى عدد من المحافظات

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

