بعد الفوز على بيراميدز.. ميدو يحذر الزمالك: لسه ماكسبناش حاجة

حذر احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق من خطر الاحتفال بفوز الزمالك علي بيراميدز في الدوري الممتاز

كتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس :"أكبر خطر على ⁧‫#الزمالك‬⁩ الأن هو ⁧‫#الزمالك‬⁩ !! نحتفل بالفوز في مباراة مهمة في المشوار بس لازم كل فرد بينتمي للزمالك يحذر اللي جنبه بوقف الاحتفالات وتذكير اللاعيبة ان الفريق لسه ماكسبش أي حاجه وان اللي جاي أهم ومازلت بقول ان الهدف الواقعي للزمالك هذا الموسم هو التأهل لبطولة أفريقيا أبطال الدوري والفوز بالكونفدرالية…

وتابع :" عن نفسي هكون اسعد واحد في العالم لو الزمالك حقق البطولتين بس هكون مبسوط جدا لو كسبت ٤ مليون دولار من الفوز بالكونفدرالية وفكيت وقف القيد وشاركت في البطولة اللي أنا لازم أكون موجود فيها بطولة أفريقيا أبطال الدوري.