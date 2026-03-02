قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لتعزيز الوعي الوطني وبناء الشخصية القيادية
تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة لزيادة إنتاج البترول والغاز في مصر | تفاصيل
انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين
إسرائيل تشن أكثر من 80 غارة على لبنان منذ الليلة الماضية
وزير التعليم : نعمل على بناء وعي وطني متكامل من خلال مادة التاريخ
القيادة المركزية الأمريكية: الدفاعات الكويتية أسقطت مقاتلاتنا عن طريق الخطأ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد الفوز على بيراميدز.. ميدو يحذر الزمالك: لسه ماكسبناش حاجة

منار نور

حذر احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق من خطر الاحتفال بفوز الزمالك علي بيراميدز في الدوري الممتاز

كتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس :"أكبر خطر على ⁧‫#الزمالك‬⁩ الأن هو ⁧‫#الزمالك‬⁩ !! نحتفل بالفوز في مباراة مهمة في المشوار بس لازم كل فرد بينتمي للزمالك يحذر اللي جنبه بوقف الاحتفالات وتذكير اللاعيبة ان الفريق لسه ماكسبش أي حاجه وان اللي جاي أهم ومازلت بقول ان الهدف الواقعي للزمالك هذا الموسم هو التأهل لبطولة أفريقيا أبطال الدوري والفوز بالكونفدرالية…

وتابع :" عن نفسي هكون اسعد واحد في العالم لو الزمالك حقق البطولتين بس هكون مبسوط جدا لو كسبت ٤ مليون دولار من الفوز بالكونفدرالية وفكيت وقف القيد وشاركت في البطولة اللي أنا لازم أكون موجود فيها بطولة أفريقيا أبطال الدوري. 

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

