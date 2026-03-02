مراد مكرم: ناصر منسي مهاجم مختلف ويستحق الانضمام لمنتخب مصر

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك

وكتب الفنان مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"قمة حقيقية تليق بالكرة المصرية

_الزمالك بكل المقاييس بيعمل معجزه الموسم ده

ماتش فيه كوره بجد، وفرص هنا و هنا، وفريقين بيلعبوا وهم عارفين ان المباراة هتخلص في المستطيل الأخضر.

_ناصر منسي مهاجم مختلف ويستحق ان يكون في منتخب مصر لو فيه عدل في أختيار اللعيبه.

_فتوح مكانه نص الملعب

_معتمد جمال كان عنده حق انه ينزل محمد صبحي

_٧ انتصارات متتاليه

مبروك لرجالة الزمالك ،و جمهور الزمالك العظيم.

مبروك معتمد جمال.

مبروك جون ادوارد.

مبروك مجلس الاداره

الزمالك علي قمة الدوري منفردا".

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.