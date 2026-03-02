الدردير لجماهير الأهلي: مش هتشوفوا الصدارة تاني

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأثار الكاتب الصحفي عمرو الدردير، غضب جماهير الاهلي بمنشور شاركه عبر حسابه بموقع فيسبوك: "شايف الصدارة دي يا أهلاوي؟ اتفرج عليها كويس، عشان مش هتشوفها تاني.. إحنا ملوك الحتة دي، أنا في البرايم دلوقتي، ولو جبت برشلونة أعرف أغلبهم وأنا إيدي في جيبي".

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.



وبتلك النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.