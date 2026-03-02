قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية

قائد حزب الله
قائد حزب الله
محمد على

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديده باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية ومن يسير في طريق علي خامنئي سيلقى المصير ذاته.
 

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة “هآرتس” بأن الجيش يستعد لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان بهدف إقامة خط دفاعي عازل.

قال  جيش الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لكل السيناريوهات على مستوى الهجوم والدفاع وعلى كل الجبهات وجاهزون لجميع الاحتمالات دفاعا وهجوما و سبق وحذرنا حزب الله من أنه سيدفع ثمنا باهظا و سنهاجم أهدافا في لبنان بعد دخول حزب الله على خط المواجهة و نبحث خيار تنفيذ عملية برية داخل لبنان و الحملة ستستمر مهما تطلب الأمر".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: استدعينا 100 ألف من قوات الاحتياط و سنبذل كل ما في وسعنا لحماية سكان مناطق الشمال و مئات الطائرات التابعة لسلاح الجو تهاجم في لبنان وإيران و استهدفنا قادة كبارًا في حزب الله ونجري حاليا فحص نتائج الضربات.

وشن الاحتلال غارة من مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة كفرحمام جنوبي لبنان

