إنجي المقدم: اتخضيت من نجاح "الست موناليزا"

كشفت الفنانة إنجي المقدم عن تقاصيل دورها ضمن أحداث مسلسل الست موناليزا.

وقالت إنجي المقدم في تصريحات إذاعية: المميز أوي في مسلسل الست موناليزا، أنه فعلًا مسلسل رمضاني حدوتة بسيطة وبتشدك وتستفزك، إحنا بنشتغل كنا كارهين بشاعة العائلة، المسلسل فيه جرعة عالية من الظلم والحبكة الدرامية أحداث كتير متلاحقة وشادة وكره وظلم وغلب وقفلات الحلقات والأغنية والموسيقى التصويرية، عمل رمضاني أوي.

وتابعت إنجي المقدم: اتخضيت من نجاح دوري في مسلسل الست موناليزا، اتخضيت أكتر من تدابير ربنا لأني الخطة مكنتش ماشية كده خالص، كان المفروض هعمل مسلسل يتصور في دبي وبنحضر له ووسط التحضيرات اتعرض عليا الست موناليزا ضيفة 5 حلقات وكنت مستخسرة أسيب الدور، ومسلسل دبي اتأجل الحقيقة زعلت ولكن سبحان الله تدابير ربنا غير كل حاجة.

وأضافت: شخصيتي في الست موناليزا، مختلفة عني خالص ومجاتليش قد كده، هي شخصية كريهة ومتتحبش ولكني حبيتها وشفت فيها حاجة استفزتني أني اشتغل عليها وأطلع فيها تفاصيل كتير، وظروف التصوير كانت صعبة، كنا بنبقى كتير في مشهد واحد فالتصوير بيبقى طويل فكنا بنتعب أوي، ولكن الناس كانت لطيفة.

كما كشفت إنجي المقدم، كواليس مشهد الإجهاض، قائلة: حصلي حاجة غريبة في المستشفى من ساعة ما اتحطيت على السرير وأنا بصرخ حتى في البروفة، جاتلي حالة من الهيستريا لدرجة أن بعد المشهد حسيت أن ضغطي علي، وده غلط ومي عمر وشيماء سيف كانوا بيهدوني