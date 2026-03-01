قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم الأحد 1 مارس 2026 في البنوك المصرية

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم الأحد 1 مارس 2026 ، في البنوك المصرية ، يشهد سعر الدولار اليوم الأحد 1 مارس 2026 مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي في غالبية البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك مع بداية تعاملات الأسبوع، وسط متابعة مكثفة من المواطنين ورجال الأعمال لمستجدات سوق الصرف، في ظل استمرار القلق بشأن تحركات العملة الأمريكية وانعكاساتها المباشرة على الأسعار المحلية وتكاليف الاستيراد والخدمات المرتبطة بالعملة الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 1 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات معلنة في هذه البنوك:

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست نحو:

48.84 جنيه للشراء 

48.94 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:

48.72 جنيه للشراء 

48.82  جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

48.71 جنيه للشراء 

48.81 جنيه للبيع

الدولار

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك  الكويت الوطني ليسجل نحو:

48.70 جنيه للشراء 

48.80 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  لنحو:

48.70 جنيه للشراء 

48.80 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

48.70 جنيه للشراء 

48.80 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

48.70 جنيه للشراء 

48.80 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

48.70 جنيه للشراء 

48.80 جنيه للبيع

الدولار

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

48.70 جنيه للشراء 

48.80 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

48.69 جنيه للشراء 

48.79 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد  لنحو:

48.68 جنيه للشراء 

48.78 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري نحو:

48.67 جنيه للشراء 

48.77 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

48.65 جنيه للشراء 

48.75 جنيه للبيع 

الذهب يواصل خسائره متأثرا بقوة الدولار

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات عند :

47.90 جنيه للشراء 

48 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند:

47.87 جنيه للشراء 

47.97 جنيه للبيع

سجل  سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان لنحو:

47.86 جنيه للشراء 

47.96 جنيه للبيع

سعر الدولار

 سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الأحد لنحو 48.68 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر 

48.84 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر 

47.96 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

48.66 جنيه.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الأحد 1 مارس 2026 سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في CIB سعر الدولار في البنك المركزي المصري تحديث سعر الدولار اليوم سعر صرف الدولار الآن الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

