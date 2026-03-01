رسميا الان.. ارتفاع كبير في أسعار الدولار بالبنوك

ارتفع سعر الدولار الان في البنوك في الساعات الاولى من تعاملات اليوم بنحو 100 قرش دفعه واحدة، متأثر بالضربات الامريكية والايرانية

وكان قد صعد سعر صرف الدولار الاسبوع الماضي بنحو 100 قرشا أيضا ليصل إجمالي الارتفاع جنيهين.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 1 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية .

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك نكست

48.94 جنيه للبيع

48.84 جنيه للشراء

سعر الدولار في التنمية الصناعية

48.90 جنيه للبيع

48.80 جنيه للشراء

سعر الدولار في ميد بنك

48.90 جنيه للبيع

48.80 جنيه للشراء

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي

48.90 جنيه للبيع

48.80 جنيه للشراء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك مصر

48.85 جنيه للبيع

48.75 جنيه للشراء

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

48.81 جنيه للبيع

48.71 جنيه للشراء

سعر الدولار في كريدي أجريكول

48.80 جنيه للبيع

48.70 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك HSBC

48.78 جنيه للبيع

48.68 جنيه للشراء

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

48.85 جنيه للبيع

48.75 جنيه للشراء

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

48.75 جنيه للبيع

48.65 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

48.70 جنيه للبيع

48.60 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

48.70 جنيه للبيع

48.60 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

48.70 جنيه للبيع

48.60 جنيه للشراء