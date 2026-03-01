قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد القطري لكرة القدم يقرر تأجيل كافة البطولات حتى إشعار آخر
جوارديولا يثير القلق حول موعد عودة هالاند قبل مرحلة الحسم مع مانشستر سيتي
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
اقتصاد

رسميا الان.. ارتفاع كبير في أسعار الدولار بالبنوك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

ارتفع سعر الدولار الان في البنوك في الساعات الاولى من تعاملات اليوم بنحو 100 قرش دفعه واحدة، متأثر بالضربات الامريكية والايرانية 

وكان قد صعد سعر صرف الدولار  الاسبوع الماضي بنحو 100 قرشا أيضا ليصل إجمالي الارتفاع جنيهين.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 1 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية .

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك نكست 
48.94 جنيه للبيع
48.84 جنيه للشراء

سعر الدولار في التنمية الصناعية 
48.90 جنيه للبيع
48.80 جنيه للشراء

سعر الدولار في ميد بنك 
48.90 جنيه للبيع
48.80 جنيه للشراء

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي
48.90 جنيه للبيع
48.80 جنيه للشراء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار في بنك مصر 
48.85 جنيه للبيع
48.75 جنيه للشراء

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 
48.81 جنيه للبيع
48.71 جنيه للشراء

سعر الدولار في كريدي أجريكول 
48.80 جنيه للبيع
48.70 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك HSBC
48.78 جنيه للبيع
48.68 جنيه للشراء

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 
48.85 جنيه للبيع
48.75 جنيه للشراء

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 
48.75 جنيه للبيع
48.65 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 
48.70 جنيه للبيع
48.60 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
48.70 جنيه للبيع
48.60 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
48.70 جنيه للبيع
48.60 جنيه للشراء

