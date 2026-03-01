قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

«الريف المصري الجديد»: ماضون بقوة نحو تعظيم الإنتاج وتحقيق التنمية المتكاملة

الريف المصري
الريف المصري
شيماء مجدي

 قام اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، بإجراء جولة ميدانية موسعة بالمنطقة الإدارية والخدمية والمزرعة النموذجية التابعة للشركة بمنطقة الطور – جنوب سيناء لمتابعة سير العمل والوقوف على حجم ما تحقق من أنشطة زراعية وتنموية ضمن المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان ، فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ ودفع العمل بالمواقع المختلفة.

هذا وقد تفقد اللواء عمرو عبد الوهاب الزراعات القائمة بالمزرعة النموذجية، مشيدًا بمعدلات النمو وجودة المحاصيل، كما تابع أعمال الصوب الزراعية الذكية التى تمثل ركيزة أساسية فى زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، إلى جانب تفقد أحواض الاستزراع السمكى والتى تأتى فى إطار تحقيق التكامل بين الأنشطة الزراعية والإنتاجية داخل نطاق المشروع.

وشملت الجولة تفقد محطة توليد الكهرباء التى أنشأتها الشركة لتأمين التغذية الكهربائية المستدامة للمنطقة، بما يضمن استقرار التشغيل ويعزز من جاهزية البنية التحتية بالمنطقة، فضلًا عن زيارة فندق واستراحة الريف المصرى الجديد التى تم إنشاؤها لخدمة المستثمرين والزائرين وتوفير بيئة عمل وتقديم حزمة خدمية متكاملة بالموقع.

وخلال لقائه بالعاملين، أكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن ما تشهده منطقة الطور من أنشطة تنموية يجسد رؤية الدولة فى تعمير الصحراء وتحويلها إلى مجتمعات إنتاجية متكاملة، ويعكس حجم الجهد المبذول وروح الالتزام لدى فرق العمل، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهد للحفاظ على معدلات الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال: "ما نراه اليوم على أرض الواقع هو ثمرة رؤية واضحة وإرادة قوية للدولة فى تعمير وتنمية الصحراء المصرية، وتحويلها إلى مجتمعات إنتاجية متكاملة تسهم فى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائى".

وأضاف: "نعمل وفق خطة متكاملة تستهدف تعظيم الإنتاج الزراعى، والتوسع فى الأنشطة الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتطبيق أحدث نظم الإدارة والتشغيل وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه وكل فدان أرض، بما يضمن أعلى معدلات الكفاءة والاستدامة".

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب بقوله: "نحن لا ننفذ مشروعًا زراعيًا فقط، بل نبني نموذجًا تنمويًا متكاملًا يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطنى ويسهم فى تعزيز الأمن الغذائى".

كما شدّد اللواء عمرو عبد الوهاب على أن العنصر البشرى هو الأساس فى تحقيق مستهدفات المشروع، مؤكداً بقوله: "العامل المجتهد والملتزم والجاد هو دائماً الشريك الأول فى النجاح، ووجودنا وسط فرق العمل بالمواقع المختلفة يعكس تقديرنا لجهودهم وإيماننا بأن روح الفريق هى الضمانة الحقيقية لإستمرار الإنجاز".

وحرص رئيس مجلس إدارة الشركة على الإفطار مع العاملين بالمنطقة وأداء صلاة التراويح معهم، فى أجواء سادها التقدير المتبادل وروح الأسرة الواحدة، مؤكدًا أن التلاحم بين الإدارة والعاملين يمثل أحد أهم عوامل النجاح فى مواقع العمل المختلفة.

وفى ختام جولته، وجّه اللواء عمرو عبد الوهاب التحية والتقدير لكافة العاملين بالمنطقة على ما تحقق من إنجازات وأنشطة تنموية ملموسة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة، وضرورة مواصلة العمل بوتيرة متسارعة وبروح الفريق الواحد، والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، والتوسع فى الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم جهود الدولة فى تنفيذ المشروع القومى ودعم الأمن الغذائى، ويعزز مسيرة التنمية الزراعية المستدامة المستهدفة منه.

وأكد أن الشركة مستمرة فى تنفيذ خططها الطموحة لدعم المستثمرين وصغار المنتفعين، وتوفير كافة أوجه الدعم الفنى والإدارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعظيم الاستفادة من أراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

الريف المصرى الريف المصرى الجديد عمرو عبدالوهاب خطة متكاملة تعظيم الإنتاج الزراعى

