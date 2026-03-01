قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صلاح فوزي يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية

الدكتور صلاح فوزي - عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
الدكتور صلاح فوزي - عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة الشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم، مع تحفظه على الفقرة المتعلقة بتفويض مجلس الوزراء فى إعادة تقييم قيمة الضريبة، معلنا تقدمه باقتراح بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل قانون الضريببة العقارية.

وقال فوزى إن من أسباب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، أن الأمر المالي والضريبي يقع في موقع الصدارة من مهام المجالس النيابية، بل إن الأصل التاريخي للمجالس التشريعية هو الأمور الضريبية؛ لذلك حرصت التشريعات الدستورية جميعها على إسناد هذا الأمر للقانون وحده، هو الذي يفرضها ويحدد وعاءها وسعرها وأيضاً يحدد حالات الإعفاء منها.

وأضاف: “تم مراعاة التوازن بين حق الدولة وحق الأفراد حتى يكون إنصاف الضريبة نافياً لتحيزها، فلا تتسم بوطأة الجزاء الذي يناقض الهدف الغائي منها ويناقض مقتضيات العدالة الاجتماعية التي أكدت عليها المادة 38 من الدستور”.

الدكتور صلاح فوزي مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية مجلس الوزراء المسكن الخاص الجلسة العامة لمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد دار " كبار بلا مأوي" للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات

إزالة الاشغالات

حملات مكبرة بحي غرب شبين الكوم لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية

قطع المياه

غدًا... قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد