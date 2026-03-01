قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
«أوبك بلس» تقرّر زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يوميًا في أبريل
الأردن: مخزون السلع الأساسية آمن والأسواق مستقرة
فن وثقافة

ألفت عمر عالقة في السعودية بعد غلق المجال الجوي: ادعولنا نرجع بالسلامة

الفت عمر
الفت عمر
منار نور

كشفت الفنانة ألفت عمر عن تعرضها لموقف طارئ بعد تعذر عودتها إلى القاهرة، بسبب غلق المجال الجوي، ما أدى إلى بقائها عالقة في السعودية حتى إشعار آخر.

وكتبت عمر عبر حسابها فيس بوك :"خبر حلو أنا عملت العمرة.. خبر وحش الطيران وقف واتحبست في السعودية لإشعار آخر.. دعواتكم إن شاء الله تعدي على خير ونرجع مصر بالسلامة".

وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس يوم السبت 28 فبراير 2026، عن تنفيذ "هجوم وقائي" على إيران.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن هذا الهجوم كان ضروريًا لتفادي أي تهديدات محتملة، في وقت شهدت فيه المنطقة تصعيدًا ملحوظًا في التوترات بين إسرائيل وإيران.

إسرائيل تشن هجوما على إيران

جاء الهجوم بعد تقييمات أمنية تشير إلى أن هناك تهديدات إيرانية قد تؤثر على أمن إسرائيل في المستقبل القريب.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان صحفي أن هذه الضربة الاستباقية جزء من استراتيجية إسرائيل لمواجهة التهديدات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الهدف هو إزالة أي مخاطر قد تنجم عن إيران.

حرب بين إيران وإسرائيل

وصرح كاتس أن العملية العسكرية التي تم تنفيذها كانت تهدف إلى ضمان سلامة الدولة الإسرائيلية ومواطنيها، خاصة في ظل الوضع الأمني المتقلب.

الفت عمر السعودية ايران

