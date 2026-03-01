ألفت عمر عالقة في السعودية بعد غلق المجال الجوي: ادعولنا نرجع بالسلامة

كشفت الفنانة ألفت عمر عن تعرضها لموقف طارئ بعد تعذر عودتها إلى القاهرة، بسبب غلق المجال الجوي، ما أدى إلى بقائها عالقة في السعودية حتى إشعار آخر.

وكتبت عمر عبر حسابها فيس بوك :"خبر حلو أنا عملت العمرة.. خبر وحش الطيران وقف واتحبست في السعودية لإشعار آخر.. دعواتكم إن شاء الله تعدي على خير ونرجع مصر بالسلامة".

وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس يوم السبت 28 فبراير 2026، عن تنفيذ "هجوم وقائي" على إيران.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن هذا الهجوم كان ضروريًا لتفادي أي تهديدات محتملة، في وقت شهدت فيه المنطقة تصعيدًا ملحوظًا في التوترات بين إسرائيل وإيران.

إسرائيل تشن هجوما على إيران

جاء الهجوم بعد تقييمات أمنية تشير إلى أن هناك تهديدات إيرانية قد تؤثر على أمن إسرائيل في المستقبل القريب.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان صحفي أن هذه الضربة الاستباقية جزء من استراتيجية إسرائيل لمواجهة التهديدات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الهدف هو إزالة أي مخاطر قد تنجم عن إيران.

حرب بين إيران وإسرائيل

وصرح كاتس أن العملية العسكرية التي تم تنفيذها كانت تهدف إلى ضمان سلامة الدولة الإسرائيلية ومواطنيها، خاصة في ظل الوضع الأمني المتقلب.