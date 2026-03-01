قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

شريهان: اللهم احفظ المملكة ودول الخليج من كل سوء

شريهان
شريهان
منار نور

وجهت الفنانة شريهان رسالة الي الدول العربية بعد ضرب ايران لقواعد الأمريكية في الخليج

وكتبت شريهان عبر حسابها الشخصي في اكس :" "فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ"

‏اللهم احفظ المملكة العربية السعودية و دول الخليج وجميع شعوب الدول العربية الشقيقة بحفظك، وأدم عليهم الأمن والأمان والرخاء والسلام، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن.. واحفظ بلادنا من كل سوء يارب العالمين.".


وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس يوم السبت 28 فبراير 2026، عن تنفيذ "هجوم وقائي" على إيران.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن هذا الهجوم كان ضروريًا لتفادي أي تهديدات محتملة، في وقت شهدت فيه المنطقة تصعيدًا ملحوظًا في التوترات بين إسرائيل وإيران.

إسرائيل تشن هجومًا على إيران

جاء الهجوم بعد تقييمات أمنية تشير إلى أن هناك تهديدات إيرانية قد تؤثر على أمن إسرائيل في المستقبل القريب.

 وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان صحفي أن هذه الضربة الاستباقية جزء من استراتيجية إسرائيل لمواجهة التهديدات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الهدف هو إزالة أي مخاطر قد تنجم عن إيران.

حرب بين إيران وإسرائيل

وصرح كاتس أن العملية العسكرية التي تم تنفيذها كانت تهدف إلى ضمان سلامة الدولة الإسرائيلية ومواطنيها، خاصة في ظل الوضع الأمني المتقلب.

شريهان ايران الخليج الدول العربية

