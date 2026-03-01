قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
تحقيقات وملفات

«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد

عروس بورسعيد، فاطمة خليل
عروس بورسعيد، فاطمة خليل
إسراء عبدالمطلب

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، تفاصيل مقتل عروس بورسعيد، فاطمة خليل، 16 سنة، داخل منزل أسرة خطيبها بقرية الكاب جنوب المحافظة.

وتوصلت التحريات لاحقًا إلى أن المتهمة الحقيقية هى دعاء، زوجة الشقيق الأكبر لمحمود خطيب فاطمة، إذ تبين من خلال مناقشتها أمام جهات التحقيق أن خلافًا نشب بينها وبين المجنى عليها بسبب شقة الزوجية، بعدما كان شقيق محمود الأكبر– زوج المتهمة– قد عرض على العريس الجديد أن ينتقل هو وزوجته إلى شقة أصغر، ويترك لهما الشقة الأكبر التى كان يقيم بها.

وأخلت جهات التحقيق سبيل جميع أفراد أسرة محمود خطيب، بينهم الخطيب نفسه وابنة شقيقته شهد، بعد استجوابهم حول ملابسات الحادثة التي أدت لمقتل فاطمة خليل داخل منزل خطيبها بمنطقة الجنوب في بورسعيد، وذلك بعد استكمال التحقيقات الأولية والاستماع إلى أقوالهم.

ومن جانبه، تحدث محمود خطيب عروس بورسعيد المتوفاة، عن تفاصيل الواقعة مؤكدًا عمق حزنه: “وجعي على فاطمة لا يقل عن ألم أهلها، مش قادر أعيش من غيرها”.

وأضاف محمود في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه كان يطمح لاستكمال حياتهما سويًا كما وعدها، لكنه لم يكن يتوقع أن تكون نهايتها بهذا الشكل المأساوي.

وقال إنه سيظل محتفظًا بطرحتها حول رقبته وفستانها، معربًا عن صدمته من أن زوجة أخيه كانت وراء الجريمة: «عمري ما تصورت إن حد من أقرب الناس يقدر يوصل لمرحلة إنه يأذيها أو يقتلها.. حسبي الله ونعم الوكيل، وحرق قلبي عليكي يا فاطمة، نور عيني راحت مني».

بورسعيد فاطمة خليل عروس بورسعيد

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

إمام عاشور

مفاجأة.. عرض سعودي مغرٍ يُهدّد استمرار إمام عاشور مع الأهلي

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

برنامج اقرأ وربك الأكرم

هل يجوز تصوير الجنة بالذكاء الاصطناعي؟.. إمام السيدة زينب يجيب

وزير الأوقاف يعزي مدير الإدارة العامة لشئون المساجد فى وفاة عمته وزوجها بحادث سير

وزير الأوقاف يعزي مدير إدارة المساجد في وفاة عمته وزوجها بحادث سير

زكاة الفطر.. هل تسقط عن من نسي إخراجها؟

زكاة الفطر.. هل تسقط عن من نسي إخراجها؟.. الإفتاء تجيب

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

