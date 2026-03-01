اتمسك بـ حشيش.. السجن 5 سنوات لـ سائق في دار السلام

قررت محكمة جنايات مستانف القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من سائق على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة وقضت بخفيف الحكم إلى 5 سنوات لاتهامه بحيازة الحشيش المخدر ومبلغ مالي بمنطقة دار السلام.

سائق بحيازة مواد مخدرة

تلقي قسم شرطة دار السلام، معلومات تفيد قيام سائق بحيازة مواد مخدرة وترويجها على عملائه بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه سائق وعثر بحيازته على الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

بمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار والربح الغير مشروع والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة والسلاح الناري بغرض الدفاع عن تجارته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.