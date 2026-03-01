قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إليك المواعيد.. هيئة السكك الحديدية تبدأ حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك اعتبارا من اليوم

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

بمناسبة عيد الفطر المبارك تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء حجز تذاكر قطارات عطلة عيد الفطر اعتبارًا من اليوم، وذلك في إطار منظومة الحجز المسبق بجميع القطارات العاملة على مختلف خطوط الشبكة، بما يساهم في تيسير حركة السفر للمواطنين خلال هذه المناسبة.

ووجّه المهندس محمد عامر رئيس الهيئة بضرورة تواجد كافة القيادات لمتابعة انتظام حركة التشغيل ميدانيًا والإشراف المباشر على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على مستوى الشبكة بالكامل ، مشددا على أهمية إجراء أعمال الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة المستمرة لحالتها الفنية، مع التأكيد على جاهزية القطارات قبل التشغيل والاهتمام بمستوى النظافة داخل العربات  بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة.

وتقرر فتح حجز تذاكر السفر على قطارات الهيئة خلال عيد الفطر المبارك وفق الجدول الزمني المحدد كالآتى: 

جدول قطارات عيد الفطر 2026

- حجز تذاكر السفر علي قطارات يوم الأحد الموافق 15 مارس اعتبارًا من الأول من مارس 2026.

- حجز تذاكر السفر ليوم الإثنين الموافق 16 مارس اعتبارًا من 2 مارس 2026.

- حجز تذاكر السفر ليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس اعتبارًا من 3 مارس 2026.

- حجز تذاكر السفر ليوم الأربعاء الموافق 18 مارس اعتبارًا من 4 مارس 2026.

- حجز تذاكر السفر ليوم الخميس الموافق 19 مارس اعتبارًا من 5 مارس 2026.

- حجز تذاكر السفر ليوم الجمعة الموافق 20 مارس اعتبارًا من 6 مارس 2026.

علماً بأنه يتم الحجز فى حدود أربعة تذاكر فقط من شبابيك الحجز بموجب الرقم القومي لكل راكب ، في إطار تنظيم عملية البيع وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الركاب.

وتوفر الهيئة العديد من الوسائل لحجز التذاكر  وهى : 

- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

- الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

- تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.

- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة .

- الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أي تليفون أرضي .

- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

- ماكينات الحجز الذاتي TVM الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر جهدًا في سبيل راحة جمهور الركاب وتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

عيد الفطر المبارك الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

إمام عاشور

مفاجأة.. عرض سعودي مغرٍ يُهدّد استمرار إمام عاشور مع الأهلي

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

ترشيحاتنا

عراقجي

وزير الخارجية الإيراني: توقعات باختيار مرشد أعلى جديد خلال يومين

الصين

الصين تدين بشدة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران

الكويت: حالة وفاة واحدة و32 إصابة على خلفية التطورات الراهنة في المنطقة

الكويت: حالة وفاة واحدة و32 إصابة على خلفية التطورات الراهنة في المنطقة

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد