إصابة فرقاطة إيرانية بنيران أمريكية وغرقها في خليج عُمان

أفادت تقارير عبرية، بتعرض فرقاطة إيرانية من طراز جماران لنيران القوات الأمريكية، ما أسفر عن إصابتها بأضرار بالغة.



وبحسب المعلومات المتداولة، فإن السفينة تغرق حاليًا في قاع خليج عُمان عند رصيف ميناء تشابهار.

من جانب آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن إطلاق 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن، الموجودة في بحر العرب.

وتقود «إبراهام لينكولن» مجموعة ضاربة صممت خصيصاً لتنفيذ مهام هجومية ودفاعية معقدة، وتعتبر هذه المجموعة قوة مستقلة توفر سيادة جوية وقدرات هجومية بمدى بعيد.

ولا تعمل حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن» منفردة، إذ ترافقها 3 مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، وطراد صواريخ موجهة من فئة تيكونديروجا، وغواصة هجوم نووية بالإضافة إلى وسفن إمداد، قادرة على شن ضربات دقيقة باستخدام صواريخ «توماهوك».

وتحمل «أبراهام لينكولن» 90 طائرة مقاتلة ومروحية، من بينها مقاتلات «إف-35 سي» و«إف/إيه-18»، إضافة إلى طائرات الحرب الالكترونية «إي إيه-18 جي غراولر» القادرة على التشويش على دفاعات العدو، مثل تلك التي استخدمت خلال عملية اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.



