الصين تدين بشدة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران

أ ش أ

أعربت الصين عن بالغ معارضتها وإدانتها للهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران، والذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي.

ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية القول إن الهجوم على إيران وقتل "المرشد" ، يشكلان انتهاكا جسيما لسيادة إيران وأمنها، مضيفا أنه يهدد أيضا أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.

وأضاف المتحدث أن الصين تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، وعدم تصعيد الوضع المتوتر، وبذل جهود مشتركة للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.