الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل

أعلن أحمد كانتاري، المدير الفني لنادي نانت، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة مستضيفه ليل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بيير ماوروي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.



ويحتل نانت، قبل مباراة اليوم، المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، فيما يحتل ليل المركز السادس برصيد 37 نقطة.

وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: أنتوني لوبيس.

الدفاع: نيكولاس كوزا، علي يوسف، شيدوزي أوازيم و فابيان كونتونز.

الوسط: ديفير ماتشادو، ليروكس لويس، جوهان ليبينانت ومحمد كابا

الهجوم: إجناتيوس جانجو ويوسف العربي.

وتواجد مصطفى محمد، نجم المنتخب الوطني ومهاجم فريق نانت، على مقاعد بدلاء فريقه في مباراة اليوم.