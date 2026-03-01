ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال

انهالت الفنانة يارا السكري بالضرب على الفنان رامز جلال عقب اكتشفاف مقلب رامز ليفل الوحش.

ووجه الفنان رامز جلال سؤال إلى الفنانة يارا السكري؛ قائلا: "لو جالك فيلم مع أحمد العوضي ولا محمد إمام تختاري مين؟"، لترد بتلقائية: "محمد إمام".

من جانبه؛ علق الفنان رامز جلال: "ليه مختارتيش العوضي؟ ده هو اللي اكتشفك"، لتوضح يارا قائلة: "أعمل معاه مسلسل.. لكن فيلم لأ".

استقبال الفنانة يارا السكري

وقال الفنان رامز جلال خلال استقبال الفنانة يارا السكري: “معانا يارا اللي هنشن عليها غارة.. ونطلع ليها حودة الشرير”.

برنامج رامز ليفل الوحش

كما استمر حديث رامز جلال عن الفنانة بأسلوبه المعتاد خلال تقديم برنامج رامز ليفل الوحش، حاملا عبارات استفزازية للضيف كما يعتمد.

ووقعت الفنانة يارا السكري ضحية حلقة اليوم من برنامج المقالب الرمضاني رامز ليفل الوحش، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويُعرض ضمن سباق برامج رمضان.