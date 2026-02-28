رامز جلال عن مروان عطية: ياما خلى الغريم يلطم على الخدود

وقع مروان عطية لاعب النادي الأهلي، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .

وقال رامز جلال:" اللاعب مش هتلاقي منه كتير وفي وسط الملعب واقف كالأسود وباني سدود وعامل للوينجات حدود الفشل "

وأضاف رامز جلال:" ياما خلى الغريم يلطم على الخدود ومزعلناش منه لما طلب زيادة في العقود وأنا جايبه عشان ينسى كل العروض ".



وتبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .