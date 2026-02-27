قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش

رامز جلال مع غادة عادل
رامز جلال مع غادة عادل
سعيد فراج

نشر الفنان رامز جلال، صورة له مع الفنانة غادة عادل، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، وذلك بعد حلقتهما اليوم ببرنامج المقالب «رامز ليفل الوحش». 

وعلق رامز جلال، على صورته مع غادة عادل، عبر إنستجرام، قائلًا: «غاده خرجت من عندنا على العياده». 

مقلب غادة عادل

حلت غادة عادل مساء اليوم، ضيفة في تاسع حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2026.

أعمال غادة عادل

على الجانب الاخر أعلن المنتج محمد رشيدي، بدء تصوير فيلم عيلة دياب عالباب، لـ الفنان محمد سعد، والفنانة غادة عادل.

ونشر محمد رشيدي، صورة (كلاك) فيلم عيلة دياب عالباب، عبر فيسبوك، معلنًا انطلاق تصوير أولى مشاهد الفيلم.

وعلق رشيدي، على الصورة قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله.. فيلم عيلة دياب عالباب .. محمد سعد، غاده عادل، دنيا سامى، إخراج وائل احسان».

غادة عادل الفنان رامز جلال الفنانة غادة عادل رامز جلال برنامج رامز ليفل الوحش

