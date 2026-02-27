قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يشكر النائب العام بعد الإفراج عن مجموعة من الجماهير المحبوسة
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: المنصات الرقمية للصناديق العقارية توفر مسارات شفافة وواضحة للمطورين والمواطنين

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

 عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا ضم ممثلين عن 5 جهات حكومية، إلى جانب عدد من كبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري، لبحث كيفية  الاستفادة من الأدوات والآليات التمويلية المبتكرة لدعم السوق العقارية.

شهد الاجتماع حضور الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة ممثلة في رئيسها الدكتور خالد سري صيام، وصندوق مصر السيادي ممثلًا في نهى خليل والمستشار محمد أبازيد مستشار رئيس الصندوق ، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ممثلة في المهندس خالد عباس، إلى جانب قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثليها التنفيذيين، كما شهد اللقاء مشاركة قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

إلى جانب عدد من كبار المطورين العقاريين، بينهم هشام طلعت مصطفى، والدكتور أحمد شلبي، والمهندس هشام شكري، والمهندس أحمد صبور، والدكتور أشرف سالمان، والدكتور هاني سري الدين، والمهندس طارق شكري، والمهندس أيمن عامر، والمهندس حسن علام، بالإضافة إلى ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا المالية مثل شركتي "ناوي" و"أزيموت".

وأكد الدكتور فريد، أن الاجتماع للتنسيق الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص، ويهدف إلى بناء منظومة متكاملة تربط بين متطلبات واحتياجات المطورين العقارين والقطاع  بالأدوات الاستثمارية المبتكرة والمرنة والشفافة، بما يعزز استغلال الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية ويضمن حقوق كافة الأطراف.

مساعدة القطاع العقاري

وأوضح الوزير أن الهدف من هذا التنسيق هو مساعدة القطاع العقاري في الاستفادة من  توظيف صناديق الاستثمار الرقمية والمنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقارية ليس كحل تقني فحسب، وإنما كأداة استراتيجية للتسويق والبيع والتمويل  وخلق بيئة استثمارية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي المالي.

وأشار إلى أن هذه المنصات الرقمية تتيح فرصًا استثمارية متنوعة للمواطنين والمستثمرين بما يتناسب مع قدراتهم الادخارية، مع الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية والرقابة التنظيمية، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحويل العقار من أصل جامد إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة.

وأكد فريد أن هذا النموذج يسهم في مزيد من التكامل بين القطاع العقاري والمنظومة المالية غير المصرفية.

وشهد الاجتماع عروضًا تقديمية استعرضت آليات طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وتبادل الحضور الآراء حول الجوانب التنظيمية والفنية والتسويقية، وفرص التكامل بين الجهات الحكومية والمطورين وأصحاب المنصات الرقمية. 

وأسفر الاجتماع عن التوافق على ضرورة استكمال التنسيق بين مختلف الأطراف لمزيد من الفهم لكافة الأطر القانونية والفنية اللازمة لتوسيع نطاق هذه الأدوات الرقمية، وضمان وضوح الآليات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مع تعزيز كفاءة السوق العقارية وشفافية الإجراءات.

وأكد المشاركون أن تحقيق التكامل بين المنصات الرقمية والمطورين والجهات التنظيمية يمثل خطوة هامة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية المصرية، وفتح فرص أوسع أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. 

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تتسق ورؤية الحكومة المصرية  لتعميق دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأسواق وربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال، بما يسهم في توفير أدوات استثمارية مبتكرة.

وزير الاستثمار المطوريين العقاريين الاستثمار المنصات الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

السيارات

تسلا وتويوتا تسيطران على قمة هرم القيمة السوقية عالميًا في 2026

كارثة في متجر جوجل بلاي.. خطأ واحد كشف ملايين الصور والبيانات الحساسة

كارثة في متجر جوجل بلاي.. خطأ واحد كشف ملايين الصور والبيانات الحساسة

تاتا Punch EV

بتصميم رياضي صغير.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة كليا | صور

بالصور

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد