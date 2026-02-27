حي ثالث الإسماعيلية يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات





قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، برئاسة اللواء إبراهيم أنور خضر رئيس الحي، وبالتعاون مع قسم المرافق، وقسم شرطة ثالث، وقسم التراخيص والإشغالات، والمتابعة والطوارئ، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من حرم الطريق.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالتصدّي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتعامل الفوري معها طبقًا لأحكام القانون.

أسفرت الحملة عن تسليم موقع إزالة بأرض الجمعيات لمقاول هدم وذلك لإزالة مخالفة عبارة عن أعمال بناء لدور إضافي بملحق الخدمات.

وإزالة ٨ حالات " تندات جراحات " تعدى على ارض ملك الدولة بمنطقة الحرفي بإجمالي مساحة ١٠٠٠ متر تقريبًا.

إغلاق "تشميع" ٤ محال بالشارع التجاري ومحال عمارات التخطيط أمام المجمع الطبي.

إضافة لإزالة تعدٍّ بالإشغالات على ٦ محال بالشارع التجاري.

رفع ١٠ حالات باعة متجولين و١٨ إشغال بمعرفة أصحابها.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع.