مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

حي ثالث الإسماعيلية يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات

الاعمال
الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة


 

قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، برئاسة اللواء إبراهيم أنور خضر رئيس الحي، وبالتعاون مع قسم المرافق، وقسم شرطة ثالث، وقسم التراخيص والإشغالات، والمتابعة والطوارئ، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من حرم الطريق.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالتصدّي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتعامل الفوري معها طبقًا لأحكام القانون.

أسفرت الحملة عن تسليم موقع إزالة بأرض الجمعيات لمقاول هدم وذلك لإزالة مخالفة عبارة عن أعمال بناء لدور إضافي بملحق الخدمات.

وإزالة ٨ حالات " تندات جراحات " تعدى على ارض ملك الدولة بمنطقة الحرفي بإجمالي مساحة ١٠٠٠ متر تقريبًا.

إغلاق "تشميع" ٤ محال بالشارع التجاري ومحال عمارات التخطيط أمام المجمع الطبي.

إضافة لإزالة تعدٍّ بالإشغالات على ٦ محال بالشارع التجاري.

رفع ١٠ حالات باعة متجولين و١٨ إشغال بمعرفة أصحابها.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

اتنين غيرنا

مواجهة ساخنة جدًا بين دينا الشربيني وشقيقها في اتنين غيرنا

كيتي

بعد وفاتها.. كيتي راقصة لمعت بسبب إسماعيل ياسين وارتبطت بـ رأفت الهجان

لطيفة

لطيفة : مكنتش متخيلة إني هقدر أغسل أمى بعد وفاتها

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

