لطيفة : مكنتش متخيلة إني هقدر أغسل أمى بعد وفاتها

قالت النجمة لطيفة إن وفاة والدتها كانت أصعب لحظة في حياتها، لأنها كانت تعتبرها توأم روحها وكل حاجة في الدنيا.



وتابعت المطربة الكبيرة لطيفة أنها تولت غسل والدتها بعد وفاتها، وأن ربنا منحها قوة غير طبيعية علشان تتمالك نفسها وتنفذ وصيتها إنها تُدفن جنب والدها في تونس.



وتابعت لطيفة: شعرت إني ضايعة، وكان الأمر صعب جدًا عليّ، لكن حاولت أتماسك، لأني ما كنتش مستوعبة إني مش هشوفها تاني أو أحتضنها، ربنا ساندني وأعطاني قوة غير متوقعة، خاصة إني كنت بجوارها طول أيامها الأخيرة، وهي كانت تدعي لي حتى وهي في المستشفى.



واستطردت لطيفة: بعد وفاتها سافرنا تونس ودفناها جنب أبي زي ما أوصت، وبعدها رجعنا القاهرة وأقمنا عزاء تاني، وفي اليوم اللي بعده مباشرة توجهت مع إخوتي لأداء العمرة، لأني ما لقيتش مكان ألجأ له غير بيت ربنا.