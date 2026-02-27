دوري روشن السعودي| الهلال يتقدم على الشباب 3-2 في الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الاول من مواجهة فريقي الهلال والشباب، بتقدم الهلال بنتيجة 3-2، على ملعب «إس إتش جي أرينا»، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة دوري روشن السعودي.

سجل أهداف الهلال، كل من: محمد كنو وعبد الله إسماعيل العلي وخليدو كوليبالي في الدقائق 19 و31 و45+2، بينما سجل هدفي الشباب عبد الرازق حمد الله وجوش براونهيل في الدقيقتين 13 و44 من عمر المباراة.

تشكيل الهلال أمام الشباب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، علي لاجامي، خاليدو كوليبالي متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش

خط الهجوم: سلطان مندش، سايمون بوابري، ماركوس ليوناردو

تشكيل الشباب أمام الهلال

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: فواز الصقور - علي البليهي - ويسلي هوديت - سعد بالعبيد

خط الوسط: فنسنت سيرو - ياسين عدلي - جوش براونهيل

خط الهجوم: محمد الثاني - يانيك كاراسكو - عبد الرازق حمدالله

البدلاء: عبد العزيز العويرضي - علي مكي - حسين الصبياني - فيصل الصبياني - باسل السيالي - علي الأسمري - همام الهمامي - على عزايزه هارون كمارا

موقف الهلال والشباب بالدوري السعودي

الهلال يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة من 23 لقاء، جمعها من 16 انتصارًا و7 تعادلات، بينما لم يتذوق مرارة الخسارة في أي مباراة حتى الآن.

ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط؛ من أجل ملاحقة الوصيف، النصر، برصيد 58 نقطة من 23 مباراة، والأهلي المتصدر برصيد 59 نقطة من 24 نقطة.

ويفتقد الهلال نجمه كريم بنزيما الذي يعاني من إصابة، وناصر الدوسري الذي أعلن غيابه مؤخرًا بسبب إصابته في إصبع القدم.

ويحتل الشباب المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة في 23 لقاء، جمعها من 7 انتصارات و6 تعادلات، بينما تكبد الهزيمة في 10 لقاءات.