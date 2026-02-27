اتفاقية تعاون بين الاتحادين المصري والسعودي للملاكمة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين الاتحاد السعودي للملاكمة والاتحاد المصري للملاكمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الرياضية وتطوير رياضة الملاكمة في المنطقة.

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابه علي فيسبوك “شراكة جديدة بين الاتحاد السعودي للملاكمة والاتحاد المصري للملاكمة لتعزيز رياضة الملاكمة، وتمكين المواهب، على الصعيدين المحلي والدولي”.

ويتضمن بروتوكول التعاون تنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، وإقامة بطولات ودية بين منتخبات البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والإدارية، في إطار دعم تطوير رياضة الملاكمة ورفع مستوى المنافسة.

وفي سياق آخر، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، بالتعاون مع مجلة ذا رينغ، إقامة نزال عالمي مرتقب في مصر يوم 23 مايو المقبل، يجمع بطل العالم للوزن الثقيل الموحّد أوليكساندر أوسيك مع بطل الكيك بوكسينغ السابق ريكو فيرهوفن على لقب المجلس العالمي للملاكمة للوزن الثقيل، وذلك ضمن حدث يحمل عنوان “Glory in Giza” في مصر، مع بث حصري عالمي عبر منصة DAZN.