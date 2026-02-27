قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل لـ90 ألف جنيه| عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447.. الأسعار والبرامج الكاملة
رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس
ليفانتي يفوز على ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني
البوسعيدي : إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين .. وبمقدورهم الوصول للمنشآت النووية
رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS
هل مشاهدة الأفلام الإباحية ليلا تبطل الصيام في رمضان؟ تعرضك لـ11 بلاء
تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو
غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ
عودة زيزو وتريزيجيه.. قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري غدا
ستراسبورج يتعادل مع لانس 1-1 في الدوري الفرنسي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026
رياضة

اتفاقية تعاون بين الاتحادين المصري والسعودي للملاكمة

تركي الـ شيخ
تركي الـ شيخ
باسنتي ناجي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين الاتحاد السعودي للملاكمة والاتحاد المصري للملاكمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الرياضية وتطوير رياضة الملاكمة في المنطقة. 

اتفاقية تعاون جديدة بين الاتحادين السعودي والمصري للملاكمة

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابه علي فيسبوك “شراكة جديدة بين الاتحاد السعودي للملاكمة والاتحاد المصري للملاكمة لتعزيز رياضة الملاكمة، وتمكين المواهب، على الصعيدين المحلي والدولي”.

ويتضمن بروتوكول التعاون تنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، وإقامة بطولات ودية بين منتخبات البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والإدارية، في إطار دعم تطوير رياضة الملاكمة ورفع مستوى المنافسة.

وفي سياق آخر، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، بالتعاون مع مجلة ذا رينغ، إقامة نزال عالمي مرتقب في مصر يوم 23 مايو المقبل، يجمع بطل العالم للوزن الثقيل الموحّد أوليكساندر أوسيك مع بطل الكيك بوكسينغ السابق ريكو فيرهوفن على لقب المجلس العالمي للملاكمة للوزن الثقيل، وذلك ضمن حدث يحمل عنوان “Glory in Giza” في مصر، مع بث حصري عالمي عبر منصة DAZN.

تركي ال شيخ الاهلي الزمالك

