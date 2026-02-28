قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل لـ90 ألف جنيه| عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447.. الأسعار والبرامج الكاملة
رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس
ليفانتي يفوز على ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني
البوسعيدي : إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين .. وبمقدورهم الوصول للمنشآت النووية
رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS
هل مشاهدة الأفلام الإباحية ليلا تبطل الصيام في رمضان؟ تعرضك لـ11 بلاء
تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو
غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ
عودة زيزو وتريزيجيه.. قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري غدا
ستراسبورج يتعادل مع لانس 1-1 في الدوري الفرنسي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد عبد الحميد ينتقد دراما 2026 .. تصريحات مثيرة

أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد عبد الحميد ينتقد دراما 2026: تكرار في الحكايات.. والسوشيال ميديا بوصلة لا يمكن تجاهلها
أبدى الفنان أحمد عبد الحميد ملاحظاته على خريطة مسلسلات رمضان 2026، معتبرًا أن الموسم يشهد حالة من التشابه الواضح في القصص والأفكار، حيث يميل عدد من صناع الدراما إلى تكرار تيمات سبق أن حققت نجاحًا، دون مغامرة حقيقية بتجارب مختلفة.

أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
تحدث الفنان أحمد عبد الحميد، عن واقع جيله في الوسط الفني، مؤكدًا أن بعض الممثلين تعرضوا لظلم فني، بينما حصل آخرون على فرص تفوق جاهزيتهم، في ظل التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي.

أحمد عبد الحميد : الكرمة في الوسط الفني لا تتأخر.. وموقف كسر خاطرنا انتهى بإغلاق الشركة
روى الفنان أحمد عبد الحميد موقفًا مؤثرًا من كواليس بداياته، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ«الكرمة» يلعب دورًا حقيقيًا في الوسط الفني، وأن التصرفات داخل موقع التصوير قد تعود على أصحابها سريعًا.

أحمد عبد الحميد ينتقد دراما 2026: تكرار في التيمات.. و«السوشيال ميديا» بوصلة لا يمكن تجاهلها
أعرب الفنان أحمد عبد الحميد عن رأيه في خريطة مسلسلات رمضان 2026، معتبرًا أن الموسم يشهد قدرًا من التشابه في الأفكار والتيمات، مع اعتماد بعض صُنّاع الدراما على مناطقهم الآمنة دون مغامرة حقيقية.

أحمد عبد الحميد دراما 2026 السوشيال ميديا كزبرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

عقب حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. ننشر كواليس 18 ساعة تحقيقات

كواليس 18 ساعة من التحقيقات مع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد| تفاصيل

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

الأهلي

النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب عن إيران : لست سعيدا بحقيقة عدم استعدادهم لمنحنا ما نحتاجه

زلزال

بقوة 4.7 درجة .. زلزال يضرب منطقة شماخينسكي بأذربيجان

الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 12 جنديا خلال الهجوم الأفغاني على البلاد

بالصور

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد