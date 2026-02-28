أحمد عبد الحميد ينتقد دراما 2026 .. تصريحات مثيرة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد عبد الحميد ينتقد دراما 2026: تكرار في الحكايات.. والسوشيال ميديا بوصلة لا يمكن تجاهلها

أبدى الفنان أحمد عبد الحميد ملاحظاته على خريطة مسلسلات رمضان 2026، معتبرًا أن الموسم يشهد حالة من التشابه الواضح في القصص والأفكار، حيث يميل عدد من صناع الدراما إلى تكرار تيمات سبق أن حققت نجاحًا، دون مغامرة حقيقية بتجارب مختلفة.

أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا

تحدث الفنان أحمد عبد الحميد، عن واقع جيله في الوسط الفني، مؤكدًا أن بعض الممثلين تعرضوا لظلم فني، بينما حصل آخرون على فرص تفوق جاهزيتهم، في ظل التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي.

أحمد عبد الحميد : الكرمة في الوسط الفني لا تتأخر.. وموقف كسر خاطرنا انتهى بإغلاق الشركة

روى الفنان أحمد عبد الحميد موقفًا مؤثرًا من كواليس بداياته، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ«الكرمة» يلعب دورًا حقيقيًا في الوسط الفني، وأن التصرفات داخل موقع التصوير قد تعود على أصحابها سريعًا.

